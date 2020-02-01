طبيب البوابة: شاي تولسي كل صباح لقوام ممشوق

تولسي هو عشب طبي تقليدي منشأه الهند. يُعرف Tulsi ، باسم Holy Basil باللغة الإنجليزية ، وهو أكثر من مجرد عشبة تضاف الى فنجان الشاي. تتمتع عشبة تولسي بالعديد من الفوائد الصحية، وغالبًا ما تسمى "العلاج الذهبي للأيورفيدا". استهلاكه يوميًا، يمكن أن يقدم فوائد صحية رائعة لجسمك. دعنا نخبرك بهذه الفوائد الإضافية:

يغسل السموم

تناول ماء تولسي في الصباح يمكن أن يزيل السموم والجراثيم على الفور ويضمن إبقاء الأمراض الهضمية بعيدة. أوراق تولسي لها فوائد طبية تنظف معدتك بشكل طبيعي. يحتوي الريحان أيضًا على مضادات الأكسدة النشطة التي تعمل على تهدئة أعضاء الجهاز الهضمي وتساعد على التخلص من السموم وتنشيط وإعادة شحن أداء الجسم.

منع مشاكل الجهاز التنفسي والصدر المزمنة

يحتوي التولسي على خواص قوية للبلغم ومضاد للسعال ، والتي تعمل من الجذر للتخلص من البلغم ، والمهيجات وقمع السعال ، وبالتالي تعالج مشاكل الجهاز التنفسي المزمنة. يحتوي ماء تولسي أيضًا على العديد من الخواص المضادة للحساسية والمضادة للالتهابات والتي يمكنها الاعتناء بالتهابات البرد والتهابات ذات الصلة.

يمكن أن تكون بمثابة تخفيف الضغط

أظهرت الدراسات أن الشرب المنتظم لمياه تولسي يمكن أن يكون بمثابة ترياق للاضطرابات المرتبطة بالإجهاد وتحسين وظائف المخ. وذلك لأن تولسي يساعد على مقاومة مستويات الإجهاد الأيضي في الجسم ، ويعادل المساهمين الخارجين مثل الجلوكوز في الدم والضغط الذي يساهم في الإجهاد. كما يقوم بزيادة قدرتك العقلية من خلال تنشيط الذاكرة والإدراك ، وبالتالي المساعدة في إدارة الإجهاد.

الهضم وفقدان الوزن

هناك فائدة أخرى لشرب ماء التولسي كل يوم. هذا المشروب البسيط يمكن أن يكون بمثابة مشروب يعزز الأيض لخصر محيطك. تحتوي أوراق تولسي على مواد كيميائية طبيعية تتفاعل مع الأنزيمات والعصارات الهضمية ، مما يساعد على قطع الدهون من الجذر. الاستهلاك المنتظم للمشروب يمكن أن يعتني أيضًا بمستويات الكوليسترول التي تتم إدارتها بشكل سيئ ، وهو مساهم آخر في السمنة. تناول هذا المشروب كل يوم يمكن أن يحافظ على المشاكل المرتبطة بزيادة الوزن.

طريقة صنعه:

الآن وقد أوضحنا لك الفوائد العديدة لهذا العشب الطبيعي ، يمكنك البدء في تناول هذا المشروب على الفور. اغلي كوبين من الماء في قدر، أضف بضع أوراق إليه. اتركه يغلي لمدة 3-4 دقائق. يرفع عن النار ، وينقل المشروب الى كوب ويترك ليبرد. بمجرد أن يصبح جاهزًا ، يمكنك الحصول على مشروب دافئ أو بارد ، حسب رغبتك.

يمكنك أيضًا اختيار الحصول على أوراق تولسي في شكل مسحوق أو أقراص.