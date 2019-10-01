طبيب البوابة: شراب سحري لتخفيف مشاكل المعدة

الحموضة أو الانتفاخ هي حالة طبية شائعة سببها تناول وجبة كبيرة أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة. للتخلص من هذا الوضع غير المريح ، يلجئ اغلب الناس الى تناول أقراص الدواء. ولكن هناك طريقة طبيعية للتخلص من هذه المشكلة ، والتي يمكن إعدادها بسهولة في منزلك. هذا المشروب المكون من عنصرين يمكن أن يوفر الإغاثة الفورية من الحموضة والإمساك ، والتي ترتبط بضعف صحة الأمعاء.

الشراب السحري:

يتكون هذا المشروب السحري من بذور الكمون وبذور كاروم. هذا المشروب يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم. أفضل جزء هو أنه سهل التحضير.

مكونات:

كوب من الماء

بذور الكمون 2 ملعقة كبيرة

بذور الكراوية 1 ملعقة كبيرة

الطريقة:

امزج بذور الكمون وبذور الكراوية في كوب من الماء واتركه لليلة كاملة. صفي الماء في الصباح واشربه كل صباح.

هناك طريقة أخرى لتناول هذا المشروب على شكل شاي. يغلى الماء المتبقي طوال الليل حتى تنخفض الكمية الى النصف ثم يشرب مثل الشاي. لتعزيز المذاق ، يمكنك اضافة بعض الزنجبيل والليمون المبشور إلى مشروبك.

كيف يعمل

تساعد الكراوية على تنظيف المعدة والرحم. لأنه يزيد من التمثيل الغذائي ويساعد على توفير الإغاثة من العديد من المشاكل المتصلة بالمعدة. فهو رائع للتخلص من الوزن الزائد.

بذور الكمون غنية بمضادات الأكسدة ، مما يساعد على تحسين الهضم ويعزز معدل الأيض. كما يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ ويزيد من الكوليسترول الجيد.