طبيب البوابة: ضاعف فقدان الوزن مع هذه الأطعمة

صدق أو لا تصدق ، إحدى الكلمات الرئيسية الأكثر بحثًا على الإنترنت هي " فقدان الوزن ". نظرًا لأن الجميع يريد إنقاص الوزن على الفور ، نتجه إلى اتباع نظام غذائي صارم ولكن هل هذا هو الحل الصحي؟

للاسف هذه الحميات المتطرفة لا تبعدنا عن التغذية السليمة فحسب ، بل لها مجموعة من الآثار الجانبية الأخرى بما في ذلك أكياس العين ، وقلة النوم ، والتعب.

في حين أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم (حتى تتبع نظامًا غذائيًا متقطعًا) ، يمكن أن يؤدي تعديل بسيط في هذه الوجبة إلى مضاعفة فقدان الوزن.

مجرد إقران أطعمة الإفطار ببعض الخيارات الصحية الأخرى يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن في لمح البصر.

كيف يعمل هذا؟

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فإن تناول نوعين أو أكثر من الأطعمة معًا أفضل من تناول طعام واحد. هذا لأن كل طعام يحتوي على عناصر غذائية مختلفة تعمل معًا. عند الجمع بين هذه العناصر الغذائية يمكن أن تساعدك على الشبع لفترة أطول وبالتالي تمنعك من الإفراط في تناول الطعام وتعزيز فقدان الوزن.

سلمون + أفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية ومصدر ممتاز للألياف. يحتوي نصف الأفوكادو فقط على 25 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها من الألياف. وجدت دراسة أنه عندما يأكل الناس نصف حبة أفوكادو على الغداء ، فإن ذلك يقلل من رغبتهم في تناول الطعام بنسبة 40 في المائة في الساعات الثلاث المقبلة.

إن إقران هذا الطعام الغني بالألياف والدهون مع بعض سمك السلمون الغني بالبروتين يجعل وجبة مرضية صحية تجعلك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

زبدة الفستق+ شوفان

يُعد الشوفان أحد أكثر خيارات الإفطار المفضلة. يمكن أن يؤدي إضافة ملعقة أو اثنتين من زبدة الفستق إلى الشوفان إلى إبطاء عملية الهضم وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول. الشوفان غني بالألياف ويضيف زبدة الفستق إليه البروتين والدهون الصحية ويجعلها وجبة مشبعة.

لبن زبادي + توت

كما يبدو لذيذًا ، فإن لبن الزبادي مع التوت يجعله مزيجًا صحيًا بنفس القدر. يرتبط لبن الزبادي بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ، وانخفاض وزن الجسم ، ومحيط الخصر الأصغر وانخفاض الدهون في الجسم. يعتبر التوت إضافة رائعة للزبادي لأنه غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد والتي ربطتها الدراسات بإدارة الوزن. وفقًا لدراسة نُشرت في BMJ ، يرتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بإدارة الوزن والوقاية من السمنة.

بيض + صوص حار

سهل التحضير ولذيذ في نفس الوقت ، البيض المفضل لدى الجميع. قال باحثون من جامعة بوردو إن إقران البيض ببعض الصلصة الحارة يمكن أن يقلل الشهية ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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