طبيب البوابة: طرق خفض درجة الحرارة لدى كبار السن

الجميع يخشى ارتفاع درجة الحرارة وخاصة الأطفال، ولكن ماذا عن كبار السن؟ هل الادوية تكفي؟ وكيف يمكننا خفض درجة حرارة الجسم بطرق طبيعية.

هناك عدة طرق لخفض درجة الحرارة، ومنها:

العلاجات الطبية، إذ تساعد بعض الأدوية في خفض درجة الحرارة، وأحيانًا لا بأس من ارتفاع درجة الحرارة قليلًا وتركها دون علاج؛ لأنها تُساعد في مكافحة البكتيريا أو الفيروسات المسببة للعدوى، ويفضل استشارة الطبيب قبل أخذ اي علاج.

العلاجات المنزلية، شرب الكثير من السوائل لترطيب الجسم ومنع الجفاف. تناول الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم. الحصول على قسط كافٍ من الراحة. أخذ حمام دافئ، أو وضع كمادات ماء باردة على الجبهة والمعصمين. ارتداء ملابس خفيفة، حتى في حال الشعور بالقشعريرة.