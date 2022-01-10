طبيب البوابة: طريقة أكلك تحدد نوع شخصيتك كيف تجلس أو تتحدث، حتى التجاعيد على جبهتك ، والشامات وغيرها ، كلها تكشف الكثير عنك سواء أحببت ذلك أم لا. لكن هل تعلم أنه حتى الطريقة التي تأكل بها طعامك تحدد نوع شخصيتك؟ هل تفاجئت؟ تعال اكتشف معنا لغة جسدك وماذا تقول عنك:

طبيب البوابة: طريقة أكلك تحدد نوع شخصيتك

ما هو أسلوب أكلك؟

الأكل ببطء

أولئك الذين يأكلون ببطء بشكل عام لديهم الكثير من الصبر. إنهم يتذوقون كل لقمة ، ويستغرقون وقتًا في مضغها، ويحترمون وقت الوجبة. لكن هؤلاء الأشخاص يتبعون نفس النمط في حياتهم العملية أيضًا. يمكن أن يكون هذا الشخص مصدر ازعاج لمن حولهم الذين يحبون الأشياء في الوقت المحدد.

الأكل بسرعة

هؤلاء الناس متعددو المهام. إنهم لا يفوتون أبدًا موعدًا نهائيًا ، وهم في الواقع يعملون على حل المشكلة قبل ظهورها. هؤلاء الأشخاص أيضًا قادرون على المنافسة للغاية ولكنهم يميلون إلى تفويت بعض اللحظات الخاصة في حياتهم.

المهتمون بالشكل

إذا كنت من النوع الذي يحب أن يتم تقديم الطعام بشكل جيد على طبق معين بطريقة معينة أو تبذل الكثير من الوقت في التقديم، فأنت تملك روحاً منظمة تحب كل شيء نظيفًا. ربما يكون منزلك نظيفًا لأنه لا يمكنك تحمل الفوضى وتصبح عصبيًا عندما ترى أي شيء في غير محله.

صعب الإرضاء

أنت شخص لا يمكنه الخروج من منطقة الآمن الخاصة به. إذا كنت ذلك الشخص الذي لا يجد أي شيء يأكله على قائمة الطعام أو يقوم بإضافة طلبات خاصة، فأنت لا تحب المخاطرة. مثل هؤلاء الناس لديهم هذا الخوف من الفشل ولكنهم أيضًا من النوع الذي يتوق إلى التعلم والسؤال.

طبيب البوابة: طريقة أكلك تحدد نوع شخصيتك

الفوضوي في الأكل

إذا كان لديك عينة من كل شيء في طبقك، وكانت الأطعمة ممزوجة أو مختلطة مع بعضها البعض ، فأنت شخص منفتح. هؤلاء الأشخاص ودودون للغاية ويتحملون المسؤولية في العمل أيضًا. إنهم يحبون وظائفهم ويعرفون كيف يخصصون الوقت لأحبائهم. لكن في بعض الأحيان ، فإن حماسهم يجعلهم يفقدون الوقت لذلك ينتهي بهم الأمر بفقدان المواعيد النهائية.

المخاطر

هل يمكن أن تخاطر وتتناول الأطباق والتوليفات الغريبة؟ تحب الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك والمخاطرة في الحياة. هؤلاء الناس لا يحبون الملل، وهم في الحقيقة معروفون بشجاعتهم.

الأكل بصوت عال

بعض الناس يمضغون بصوت عالٍ وهذا أمر مزعج للغاية. حتى أنهم يتحدثون مع أفواههم مفتوحة. مثل هؤلاء الأشخاص منفتحون وودودون للغاية ولا يهتمون حرفيًا بما يعتقده الآخرون عنهم. غالباً ما يواجهون صعوبات مع بعض الأشخاص بسبب مشاركاتهم المفرطة.

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