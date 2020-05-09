طبيب البوابة: عادات سيئة تتسبب في الشعور بالكسل بعد الإفطار

من الأخطاء التي يقع فيها معظم الصائمون عند الإفطار هي تناول الطعام بكميات كبيرة مما يتسبب في الشعور بالامتلاء، لذا ينصح خبراء التغذية بالبدء بالتمر والذي يمد الجسم بالسكريات التي تم استهلاكها في الصيام على مدار اليوم، ويتبع بقليل من الماء، ثم الانتظار 5 دقائق قبل البدء في الإفطار يمكن فيها الذهاب إلى صلاة المغرب.

بعد الصلاة يفضل البدء بتناول الحساء أو الشوربة الدافئة لتهيئة المعدة الخاوية لاستقبال الطعام يحتوي الحساء أو الشوربة على العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما تمد الجسم بالماء وتتميز بسهولة امتصاصها، لذا فهي تعد من الأطعمة المثالية لتناولها في بداية الإفطار لتجنب الشعور بالامتلاء وتهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

بعد ذلك يمكنك تناول الأطعمة الرئيسية مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمخللات أو الأطعمة الحريفة.

بعد الإفطار يجب عدم الإكثار من تناول الشاي، والقهوة، والمياه الغازية في رمضان لأنها من مدرّات البول والتي قد تسبب الجفاف مع الصيام كما تسبب إرهاق المعدة. وينصح بتناول 8 أكواب من الماء على الأقل تقسم على مراحل وليس دفعة واحدة.

بعد الإفطار بساعتين يمكنك تناول وجبة أخرى بكمية صغيرة، ويفضل تناول الفواكه الطازجة الغنية بالألياف. ويفضل تناول كوب من الزنجبيل الذي يساعد على الشعور بالحيوية وتفادي الشعور بالكسل والإجهاد.

أما على السحور فيفضل تناول وجبة خفيفة تمد الجسم بالطاقة، وينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم مثل: الموز والمشمش لأنها تحمي من الشعور بالعطش. وتجنب تناول الأطعمة التي قد تسبب الشعور بالعطش مثل المخللات أو الأطعمة المقلية.

ومن العادات السيئة التي تسبب الكسل والخمول:

الاستلقاء مباشرة بعد الاكل سواء على السرير أو المقعد.

الإسراع في التدخين بعد آذان المغرب مباشرة على معدة خاوية الأمر الذي يتسبب في ضعف الشهية إلى جانب أضرار التدخين المعروفة.

نصيحة هامة لرفع مستويات الطاقة:

ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة عقب الإفطار، يتبعها حمام مائي بارد، حيث تعمل الرياضة على تنشيط الدورة الدموية ليتوزع الدم على بقية أعضاء الجسم وليس على الجهاز الهضمي فقط.

وتعمل هذه الطريقة على:

تنشيط الإنزيمات الهاضمة.

تحسين عملية الهضم.

عدم الشعور بالامتلاء.

تجنب الإصابة بالغازات وعسر الهضم والإمساك.