طبيب البوابة: علاج عسر الهضم والحموضة مع الليمون

هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية لعلاج الحموضة وعسر الهضم. واحد من هذه العلاجات الفعالة هو عصير الليمون الدافئ مع العسل والزنجبيل.

عسر الهضم والإمساك هي بعض المشاكل الشائعة التي يواجهها الناس هذه الأيام. عسر الهضم يجعلك تشعر بالشبع ، حتى عندما لا تأكل أي شيء. أيضا ، يمكن أن يسبب الازعاج الذي يتعين على المرء أن يواجه بسببه عسر الهضم المزعج.

لكن ما الذي يسبب عسر الهضم؟ عندما يعود الحمض الموجود في المعدة إلى المريء يحدث عند التهاب المعدة ، ثم يسبب تهيج ، وبالتالي ، ينتج الغاز ، الثقل أو الامتلاء. يمكنك الاعتماد على الأدوية ، ولكن قد لا تكون مفيدة جدًا على المدى الطويل.

هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تساعد في منع عسر الهضم ، دون آثار جانبية. واحد من هذه العلاجات الطبيعية هو عصير الليمون الساخن مع العسل والزنجبيل.

وصفة عصير الليمون مع العسل والزنجبيل:

المكونات:

2 بوصة الزنجبيل المبشور الطازج

2 ملعقة طعام عصير ليمون

1 ملعقة طعام عسل نحل

1 ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المفروم

الطريقة:

يُضاف 2 كوب من الماء والزنجبيل المبشور في القدر ، ثم يُغلى المزيج.

تقلب الحرارة إلى درجة منخفضة لمدة 10-12 دقيقة.

يصفى الخليط في وعاء ، ثم يضاف إليه عصير الليمون.

يضاف العسل ، ثم يمزج جيد.

يضاف النعناع ، ثم يشرب ساخنا.