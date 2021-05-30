طبيب البوابة: علاجات منزلية فعالة لالتهاب الغدة الدهنية في الجفن

البرَدَة هو التهاب في الغدة الدهنية الموجودة في الجفن. يبدأ كانسداد في الغدة الدهنية بسبب الأوساخ والمكياج والجزيئات الأخرى...

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ثم يصاب بالبكتيريا، ومعظم الحالات سببها المكورات العنقودية. تشمل الأسباب الأخرى للودق الإجهاد والتغيرات الهرمونية والتهاب الجفن- وهي حالة تلتهب فيها الجفون.

من الممكن أن يتطور التصميم على المنطقة الخارجية والداخلية للجفن. عادة ما يتطور الصديد الموجود بالقرب من السطح. في الأساس، تميل المشكلة إلى الاختفاء من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك، هناك بعض العلاجات التي يمكن إجراؤها في المنزل لتقصير مدة البرَدَة. يساعد العديد منهم أيضًا في توفير الراحة من الانزعاج والألم وهما من الأعراض الشائعة.

فيما يلي بعض من أفضل العلاجات المنزلية :

1. كمادات دافئة

يساعد تطبيق كمادات دافئة على البرَدَة على تسريع تصريف القيح والالتهاب. وذلك لأن هذا العلاج المنزلي يساعد على زيادة الدورة الدموية في المنطقة، وبالتالي تسريع عملية الشفاء. ببساطة قم بغمس قطعة صغيرة من القماش في ماء دافئ واعصرها للتخلص من الفائض. تطوى بعناية وتوضع على الجفن المصاب. اتركه هناك لمدة 5 دقائق أو حتى لا يصبح دافئًا. حاول القيام بذلك من 3 إلى 4 مرات يوميًا حتى يتحلل القيح.

2. الشاي الأخضر

يشبه وضع الشاي الأخضر على البرَدَة تمامًا القيام بالضغط الدافئ المقترح أعلاه. الفرق الوحيد هو أن الشاي الأخضر يساعد في تقليل التورم والألم لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العفص الموجود في الشاي الأخضر يمنع المزيد من العدوى. كل ما عليك فعله هو غمر الشاي الأخضر في ماء دافئ. اعصري الماء الزائد وضعيه على البرَدَة لمدة 5 دقائق. كرر هذا عدة مرات يوميًا حتى يتم تصريف القيح تمامًا.

3. الكركم

يعد الكركم أحد أفضل أنواع التوابل المضادة للالتهابات على وجه الأرض. هذا هو السبب في أن استخدامه لغسل الجفن المصاب يمكن أن يساعد في علاج ودق العين في أي وقت من الأوقات. في قدر صغير ، اغلي كوبين من الماء مع ملعقة كبيرة من الكركم. دعيها تبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة بمجرد انخفاضها إلى النصف صفيها بقطعة قماش قطنية واستخدمي السائل لتطهير الجفون. يمكنك أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكركم للشفاء بشكل أسرع من الداخل.

4. جل الصبار

إذا كان لديك حديقة صغيرة وبها صبار ، فلديك أحد أفضل العلاجات المنزلية للتجميل. كل ما عليك القيام به هو كسر ورقة و دهن الجل بداخلها على البرَدَة . اشطفيها جيدًا بالماء بعد حوالي 20 دقيقة. هذا السائل اللزج قادر على قتل البكتيريا ، وبالتالي يساعد على منع المزيد من العدوى. يساعد جل الصبار أيضًا في تقليل الالتهاب ويعزز الشفاء.

5. أوراق الجوافة

يستخدم المعالجون التقليديون أوراق الجوافة في تطهير الجروح والوقاية من الالتهابات. يمكنك أيضًا استخدام أوراق الجوافة لتعزيز التئام الجفن بشكل أسرع. عليك ببساطة وضع يديك على ورق الجوافة وغسله جيدًا. ضعه في قطعة قماش مغموسة بالماء الساخن. اتركي القماش يبرد قليلًا. ضع المنشفة على الجفن المصاب مع بقاء ورق الجوافة بداخله. كرري هذا العلاج المنزلي الفعال لبضع مرات يوميًا لعدة أيام.

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