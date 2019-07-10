طبيب البوابة: علاجات منزلية لعلاج الحمى بشكل طبيعي!

غالبًا ما يكون تغير الطقس مصحوبًا بالحمى. معظم الناس يصابون بالمرض بمجرد حدوث أدنى تغير في الموسم. ارتفاع درجة حرارة الجسم ، وجع الجسم ، وآلام الرأس هي بعض الأعراض الشائعة للحمى. وإذا كنت لا تعرف بالفعل ، فإن الحمى هي إحدى الطرق التي يحارب بها الجسم العدوى ويحمينا من الأمراض الأخرى. لكن لا أحد يحب قضاء اليوم بأكمله على السرير. لذلك ، إليك بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الحمى.

الاستحمام

الاستحمام بالماء الفاتر يعمل ببراعة في خفض درجة حرارة الجسم. لا تحاول إنزال الحمى عن طريق نقع نفسك في الماء البارد. استخدام الماء البارد ، يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الجزء الداخلي بدلاً من التهدئة.

الحمام الاسفنجي

في حال كنت لا ترغب في الاستحمام ، يمكنك الحصول على حمام بالاسفنجة. استخدم الاسفنجة لخفض درجة حرارة الجسم العالية مثل الإبطين والفخذ. يمكنك أيضًا وضع قطعة قماش مبللة بالماء البارد على جبينك وخلف رقبتك.

شرب شاي الزنجبيل الساخن

تناول كوب من شاي الزنجبيل الساخن يعتبر فعالًا عند الإصابة بالحمى. لتحضير الشاي ، أضف نصف ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المفروم الى كوب واحد من الماء المغلي. قم بتصفيته ثم اشربه.

تناول طعاما حارا

تناول الطعام الحار يمكن أن يكون فعالا جدا عندما يكون لديك حمى. قم برش القليل من الفلفل الحار على الأطعمة الخاصة بك. المكون الرئيسي لهذا المكون هو كابسيسين ، الذي يجعل الشخص يتعرق ويعزز الدورة الدموية السريعة.

علاج الحمى بالجوارب الرطبة

إذا كنت تعاني من الحمى ، فحاول استخدام الجوارب الرطبة للعلاج. اغسل قدميك بالماء الدافئ. انقع زوج من الجوارب في الماء البارد ثم قم بارتداء الجوارب الرطبة فوقها ، وارتدي زوج من الجوارب الصوفية الجافة. سوف تساعدك الجوارب الرطبة على التخلص من الحمى وزيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

اشرب الكثير من السوائل

حافظ على رطوبة جسمك عندما تعاني من الحمى. اشرب ما لا يقل عن 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لتحفيز لون البول. القيام بذلك سوف يساعد على استعادة السوائل والمعادن المفقودة من الجسم.