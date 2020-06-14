طبيب البوابة: علاج الأملاح وتورم القدمين

هل تعانين من تورم في قدميك ويديك بشكل واضح مما يجعلك غير قادرة على المشي بصورة طبيعية؟ هل يصاحب هذه الأعراض ألم حاد في المفاصل والشعور بالتعب والارهاق الشديد مع الرغبة المستمرة والملحة في العطش؟

إذا كانت اجابتك بنعم فأنت مصابة بزيادة في نسبة الأملاح بجسمك وهذا نتيجة لتراكم الأملاح واحتباس السوائل تحت الجلد وهذا المرض يعد من الأمراض الصحية الشائعة التي تتعرض المرأة لإصابتها بسبب عدة عوامل منها الإفراط في تناول الأطعمة المملكة مما تزيد من نسبة اليوريك أسيد في البول أو بسبب مرور الكليتين ببعض المشاكل الصحية التي تجعلها غير قادرة على طرد الأملاح والسموم خارج الجسم، ولكن لا تقلقي عزيزتي يمكنك متابعة هذا المقال وتعرفي معنا على أهم الطرق العلاجية التي تساهم في علاج الأملاح.

علاج الأملاح بالمشروبات الحمضية:



تعد المشروبات الحمضية هي أحد الحلول السحرية التي تساعد في علاج الأملاح وطردها خارج الجسم عن طريق البول أو التعرق، كما أنها تساعد في ادرار البول وتحقيق التورم والانتفاخ والتخلص من آلام البطن وتقلصات المفاصل ومن أهم هذه المشروبات الحمضية التي تساعد على ذلك هو مشروب الليمون الذي يحتوي على بعض الخصائص الطبيعية الفعالة التي تعمل على إذابة الأملاح المترسبة في القدمين والمفاصل، كذلك مشروب البرتقال الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الرئيسية التي تمنع من ترسب الأملاح والتخلص من السموم ونسبة الصوديوم العالية خارج الجسم، لذلك عليك بتناول مشروب الليمون أو مشروب البرتقال أو مشروب الفراولة أو الكرز أو الرمان مرة أثناء وجبة الفطور ومرة بعد وجبة العشاء.