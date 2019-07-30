طبيب البوابة: علاج الحمى عند الأطفال 

تعتبر الحمى من أهم وأكثر المشاكل التي يتعرض لها الأطفال، ويجب علاج الحمى بأسرع وقت ممكن وذلك تجنبا لحدوث الآثار الجانبية لها، وسنعرض في هذا المقال أبرز الطرق المنزلية التي يتم اللجوء إليها لعلاج الحمى عند الأطفال.

علاج الحمى عند الأطفال :

أولا: استخدام الماء البارد قم أولا بنقع قطعة من القماش في الماء البارد. ومن ثم القيام بعصر قطعة القماش جيدا. ثم القيام بوضعها في المناطق المختلفة من الجسم، مثل: القدمين واليدين والإبطين والفخذ أيضا. وجب الحرص على تغيير قطعة القماش باستمرار. يمكن اللجوء أيضا إلى طريقة أخرى وهي القيام بعمل حمام من الماء الفاتر للطفل، وتركه يسترخي فيه بضع دقائق. يجب الابتعاد عن استخدام الماء البارد جدا، لأن ذلك يؤذي الطفل وله العديد من الآثار الجانبية.

ثانيا: استخدام خل التفاح يمتاز خل التفاح بحامضيته، وتلك الحامضية هي التي تمكنه من امتصاص درجة حرارة الجسم. يتم استخدام الخل عن طريق تحضير حمام من الماء الفاتر المضاف إليه نصف كوب من الخل. من ثم الاسترخاء في هذا الحمام لعدة دقائق، عادة لمدة تتراوح بين الخمس إلى عشر دقائق. وهذه الطريقة تعتبر مفيدة ومجدية حيث أنها تعمل على تخفيض درجة الحرارة في غضون عشرين دقيقة.

يمكن اللجوء إلى طريقة أخرى، وذلك عن طريق القيام بنقع المنشفة في وعاء مملوء بالماء ومضافا إليه خل وتكون كمية الخل نصف كمية الماء. من ثم القيام بعصر المنشفة ولفها حول الجسم، أو وضعها في أماكن مثل البطن أو الجبين.

أما الطريقة الأخيرة فتكون عن طريق تحضير خلطة مكونة من كوب الماء المضاف إليه ملعقة من العسل وملعقتين من خل التفاح. ويتم تناول هذه الخلطة بما مقداره مرتين أو ثلاث مرات يوميا.

ثالثا: استخدام النعناع يحتوي النعناع على خصائص التبريد، وهو ما يمنحه القدرة على الحفاظ على درجة الحرارة داخل جسم الإنسان. يتم استخدامه عن طريق تحضير مغلي النعناع المضاف إليه القليل من الزنجبيل والفلفل الأسود. وبعد الغلي يتم تصفيته ويؤخذ الشراب بما مقداره ثلاث مرات يوميا. ويمكن استخدام طريقة أخرى، وهي القيام بتحضير منقوع النعناع المضاف إليه ملعقة من العسل. ويتم تناول هذا الشراب بما مقداره ثلاث إلى أربع مرات يوميا.

طرق أخرى لعلاج الحمى عند الاطفال:

يمكن اللجوء إلى استخدام طرق أخرى، إضافة إلى المذكورة سابقا، منها: الريحان. الثوم. الزبيب. الزنجبيل. الكركم. بياض البيض. هذا وينصح بالإكثار من شرب السائل والماء من قبل الشخص المصاب بالحمى، بالإضافة إلى الحرص على الراحة الكاملة، وذلك لتخفيف أعراض الحمى، ولتجنب حدوث المضاعفات.

