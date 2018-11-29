طبيب البوابة: علاجات غريبة ولكنها فعالة لصداع الجيوب الانفية

يعتبر صداع الجيوب الانفية من الاوجاع المؤلمة

يعتبر صداع الجيوب الانفية من الاوجاع المؤلمة والمزمنة أحيانا، ولكن لا تقلق يمكنك التخلص من هذا الصداع عن طريق استخدام احد أو كل هذه الطرق غير التقليدية.

وفقا لبعض الباحثين في السويد ، فإن الغناء لمدة دقيقة واحدة على الأقل أو أكثر قد يساعد في تخفيف أعراض صداع الجيوب الأنفية. يحدث هذا بسبب زيادة عدد مرات تدفق الهواء ، مما يساعد على إبقاء الجيوب الأنفية مفتوحة. لذا ، قم بتجربة أغنيتك المفضلة في المرة القادمة التي تريد فيها تحسين ألم الجيوب الأنفية.

وبالاضافة الى ذلك ينصح الاطباء باستخدام الكمادات الساخنة على الوجه وفي محيط العينين، وحمامات البخار، بالاضافة الى تناول الاطعمة الغنية بالتوابل والفلفل الحار، وشرب السوائل، وتناول مزيج العسل والقرفة التي تعرف بخصائصها المضادة للفيروسات والبكتيريا والتي تساعد على الشفاء من اي مسببات مرضية.