طبيب البوابة: هل هناك علاج لسرطان الثدي؟

هل هناك علاج لسرطان الثدي؟

يحدث سرطان الثدي في خلايا الثدي نفسها فتصبح غير طبيعية وتبدأ في النمو دون سيطرة من الجسم، هذا التراكم من الخلايا يشكّل الورم. لا يوجد حتى الآن سبب معروف لسرطان الثدي، ولكن هناك عوامل قد تزيد من خطر الإصابة به. مع ذلك، تصاب به النساء أحياناً دون وجود عوامل للخطورة.

ويختلف علاج سرطان الثدي من مريض لآخر. وتشمل الخيارات العلاج الكيماوي، العلاج الإشعاعي، العلاج المستهدف، العلاج الهرموني، والجراحة.

كما يتضمن العلاج الكيميائي استخدام العقاقير التي تقتل الخلايا السرطانية، في حين أن العلاج الإشعاعي يتضمن استخدام أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج المستهدف، وهو ما يسمى أيضا العلاج البيولوجي، هو نوع من العلاج الذي يستهدف تشوهات معينة في الخلايا السرطانية. ويستخدم نظام المناعة في الجسم لمهاجمة تلك الخلايا.

يتضمن العلاج الهرموني استخدام الأدوية التي تمنع الهرمونات التي يمكن أن تساعد في نمو الورم مرة أخرى. عادة ما يتم استخدامه بعد العلاجات الأخرى للتأكد من أن السرطان لن يعود مرة أخرى.

تتضمن الخيارات الجراحية إزالة الورم، الثدي بأكمله أو الغدد الليمفاوية المحيطة به. ويعتمد نوع الجراحة على شدة السرطان وانتشاره.

تحدثي مع طبيبك حول الخيارات العلاجية لحالتك والآثار الجانبية لكل علاج.