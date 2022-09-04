طبيب البوابة: علامات إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب عصبي يؤثر على قدرة الشخص على الانتباه. عادةً ما يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في المدرسة ويمكن أن يجاهدوا أيضًا في إدارة عواطفهم ، مثل المزاج. إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح ، فقد يصعب على الطفل الاندماج في دائرته الاجتماعية.

بصفتك أحد الوالدين ، من الأفضل معرفة ما يمكن أن تكون علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومراقبة قدرة طفلك على فهم الدروس في المدرسة وكذلك المهارات الاجتماعية لطفلك ، من أجل ضمان عدم وجود مثل هذه المشكلة.

تقر إيرينا جوريليك ، أخصائية علم نفس الأطفال في مجموعة ويليامزبرج ثيرابي ، أن علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن تختلط بالاضطرابات الأخرى. وهذا هو السبب في أنها تضع بعض العلامات الشائعة التي يجب أن تشير إليك لاستشارة أحد المحترفين.

طبيب البوابة: علامات إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

طرق التعرف على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

أن أحد الأسباب التي تجعل من الصعب على الآباء تحديد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو أنه يمكن أن يقدم نفسه بطرق مختلفة. تشمل الطرق الثلاث الأساسية ما يلي:

يشعر الطفل بالقلق ولديه مشكلة في التحكم في الانفعالات تشتت انتباه الطفل بسهولة. كلا النوعين أعلاه موجودان بشكل متساوٍ في الطفل

للبدء ، إليك بعض العلامات التي يمكنك ملاحظتها والتي قد تكون مؤشرًا على أن طفلك بحاجة إلى العلاج.

طبيب البوابة: علامات إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يجد صعوبة في الدراسة

غالبًا ما يكون معلمو المدارس هم أول من يلاحظ أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الطفل. قد يلاحظ المعلمون بعض تصرفات الطفل ، والتي قد تساعدهم على الاشتباه في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. على سبيل المثال ، قد يواجه الطفل مشكلة في بدء مهمة أو إنهاؤها، خاصة تلك التي تتضمن خطوات متعددة. قد يواجهون صعوبة في اتباع التعليمات أو التوجيهات. عدم القدرة على إكمال مهمة واحدة ، مثل ورقة العمل ، دون توقف ، هو أيضًا علامة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

طبيب البوابة: علامات إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

غير منظمين تمامًا

الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غالبًا ما يكونون فوضويين في أشياءهم ، وغير منظمين وينسون بشكل غير عادي. على سبيل المثال ، يمكن أن يكونوا يضعون أغراضهم في غير موضعها باستمرار أو يواجهون صعوبة في تصنيف العناصر في المجلدات. غالبًا ما يقال إن الشيء الوحيد الثابت حول الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو عدم تناسقهم. عندما يكبر الطفل ، قد يواجه أيضًا صعوبة في الحفاظ على أي روتين ثابت.

طبيب البوابة: علامات إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

لا يجلسون بلا حراك

بصرف النظر عن السلوك أو المهارات العقلية ، فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه له أيضًا مظاهر جسدية على جسم الطفل. قد لا يتمكنون من الجلوس بثبات ، وعادة ما يتم العثور عليهم وهم ينقرون أو يرتبكون في مقعدك. عند جعلهم يجلسون ، قد لا يتمكنون من الجلوس لمدة 20 دقيقة. قد يتحدثون بشكل مفرط ويجدون صعوبة في الحفاظ على المحادثات ، مثل مقاطعة الآخرين باستمرار. إلى جانب عدم القدرة على الجلوس ساكنًا ، يمكن أيضًا أن يركضوا عندما لا يكون ذلك مناسبًا. بسبب هذه العلامات ، قد يعاملهم الناس بشكل غريب وقد يكافح الطفل في تكوين صداقات.

طبيب البوابة: علامات إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

متى تطلب العلاج؟

تقول جوريليك أن الأعراض يجب أن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل وأن تتداخل مع أداء طفلك حتى يتمكن من الحصول على العلاج. إذا تم تشخيصك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فيمكنك أن تقرر وضع الطفل في العلاج وإجراء مشاورات منتظمة مع المعالج. يمكن أيضًا طلب ترتيبات خاصة في المدرسة ، مثل منح الطفل وقتًا إضافيًا في الاختبارات وإعدادات الفصل المختلفة وخطط السلوك.

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