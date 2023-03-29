البوابة - يعتبر ضعف المثانة أو سلس البول من المشاكل النفسية والاجتماعية الشائعة على مستوى العالم والتي تصيب النساء والفتيات بشكل عام. و سلس البول هو عدم القدرة على التحكم في خروج البول من المثانة. يحدث هذا عادةً بسبب التمدد المفرط أو ضعف العضلات المسؤولة عن التحكم في تدفق البول.

طبيب البوابة: علامات شائعة على سلس البول عند النساء

6 علامات شائعة تشير إلى وجود مشكلة في قاع الحوض:

تسرب البول عن طريق الخطأ أثناء ممارسة الرياضة أو الضحك أو السعال أو العطس . الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض على عجل أو عدم الوصول إليه في الوقت المناسب. الحاجة المستمرة للذهاب إلى المرحاض. صعوبة إفراغ المثانة. فقدان السيطرة عن طريق الخطأ. تدلي المثانة : عند النساء ، يمكن الشعور به على أنه انتفاخ في المهبل أو شعور بالثقل أو عدم الراحة .

كيف تحدث مشاكل قاع الحوض؟

يمكن أن تحدث مشاكل قاع الحوض عندما تتمدد عضلات قاع الحوض أو تضعف. يعاني بعض الأشخاص من ضعف عضلات قاع الحوض منذ سن مبكرة ، بينما يلاحظ البعض الآخر مشاكل بعد مراحل معينة من الحياة مثل الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث.

تتأثر لياقة عضلات قاع الحوض بعدد من الأشياء، وتشمل:

الحمل والولادة استمرار الإمساك والضغط لإفراغ الأمعاء زيادة الوزن أو السمنة رفع الأحمال الثقيلة (على سبيل المثال في العمل أو صالة الألعاب الرياضية) السعال المزمن أو العطس على سبيل المثال بسبب الربو أو التدخين أو كوفيد الإصابة السابقة في منطقة الحوض (مثل السقوط أو الجراحة أو العلاج الإشعاعي للحوض الشيخوخة مرض السكري

طبيب البوابة: علامات شائعة على سلس البول عند النساء

منع سلس البول

فيما يلي التدابير للحد من خطر الإصابة به:

• الحفاظ على وزن صحي للجسم

• ممارسة الرياضة بانتظام

• تناول نظام غذائي متوازن

• الحد من استهلاك الكافيين والكحول

• الإقلاع عن التدخين ، إذا كنت مدخنًا

• البحث عن العلاج الفوري التهابات المسالك البولية أو المثانة والإمساك

العلاج الطبيعي:

يمكن أن يكون العلاج الطبيعي علاجًا مفيدًا جدًا لسلس البول. يعمل العلاج على التمارين دون استعمال الأدوية من خلال مساعدة المرضى على التحكم في أعراضهم وتقليل الحاجة إلى أدوية سلس البول والجراحة والملابس الداخلية المتخصصة.

كما يعمل على تقوية عضلات الحوض التي تتحكم في المثانة ؛ وبالتالي تحسين وظيفة عضلات قاع الحوض والتحكم في المثانة. قد يستخدم أخصائي العلاج الطبيعي أيضًا الارتجاع البيولوجي والتحفيز الكهربائي لتحسين سلس البول.

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