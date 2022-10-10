طبيب البوابة: علمي طفلك فطام نفسه يصعب فطام الأطفال في المرحلة المبكرة. فقد يعتاد بعض الأطفال الصغار على تناول الطعام المهروس فقط. بينما يتدرب الآخرون على الامساك بالأطعمة الصلبة بأصابعهم وقضمها. وهذا هو جوهر مفهوم الفطام الذي يقوده الطفل. تتكون أوقات وجبات الأطفال من مجموعة من الأطعمة التي تؤكل بالأصابع التي يمكنهم الإمساك بها وتناولها بمفردهم بدلاً من إجبارهم على تناول الأطعمة المهروسة وأطعمة الأطفال فقط.

طبيب البوابة: علمي طفلك فطام نفسه

فوائد الفطام الذي يقوده الطفل

باختصار، إن السماح للأطفال بإطعام أنفسهم بأصابعهم منذ البداية له امتيازاته الخاصة. يمكن أن تكون الفوائد كبيرة لأنها تساعد الأطفال على تعلم الإطعام الذاتي وهذا يضمن أيضًا تطوير مهاراتهم الحركية الدقيقة. "الفطام الذي يقوده الطفل يدعم مهارات المضغ ، ويزيد من التنسيق بين اليد والعين ، ويغرس عادات الأكل الصحية. وهذا يجعل الأطفال يتعلمون التوقف عن الأكل عندما يشعرون بالشبع. كما تعلم طريقة التغذية الذاتية الطفل أن يستكشف الرائحة ، والملمس ، ولون الغذاء.

طبيب البوابة: علمي طفلك فطام نفسه

ما الذي يجعل الفطام الذي يقوده الطفل مختلفًا؟

كل إنسان لديه خمس حواس مهمة عند الولادة ، لكنها قد تكون في مراحل مختلفة تستمر في التقدم مع نمو الشخص. بينما يتغذى المولود الجديد على حليب الأم فقط ، فإن بلع الطعام يعد معلمًا أساسيًا في نمو الطفل.

طبيب البوابة: علمي طفلك فطام نفسه

متى يجب عليك تقديمه؟

بشكل عام ، من عمر ستة إلى سبعة أشهر ، يمكن للأطفال قضم طعامهم بالأسنان القاطعة التي تم تطويرها مؤخرًا ، لكن لا يمكنهم مضغ الطعام لأن أسنانهم الخلفية غير متكونة. يتم تطوير أول ضرس يستخدم لطحن الطعام عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 شهرًا.

طبيب البوابة: علمي طفلك فطام نفسه

ما هي بعض المخاطر التي ينطوي عليها هذا النهج؟

المضغ والبلع جانبان مختلفان من جوانب نمو الطفل ويجب أن يتعلمهما المرء بنفسه للقيام بذلك بشكل صحيح. إذا كان الطفل يمضغ وغير قادر على ابتلاع الطعام بشكل صحيح ، فسوف يميل إلى إبقاء الطعام محشوًا في فمه ، مما قد يشكل خطر الاختناق. هذا هو السبب في أن الأطباء يوصون بأن مضغ الطعام عند الأطفال يبدأ فقط بعد مرور عام أو عامين.

طبيب البوابة: علمي طفلك فطام نفسه

الوجبات الجاهزة

بشكل عام ، من الضروري أيضًا أن تفهم الأمهات الجدد وأن يلاحظن أنماط أكل أطفالهن ، حيث سيكون لكل طفل قدرة مختلفة على مضغ الطعام وابتلاعه. لن يتعلموا تناول الطعام خلال الأشهر الستة الأولى ، لكن يمكننا البدء به تدريجيًا ، في البداية فقط هرس الطعام ثم بعد ذلك بقطع الى لقم أصغر وسحق الطعام بطريقة تذوب بسرعة في فم الطفل.

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