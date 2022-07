طبيب البوابة: فحص يكتشف أعراض الزهايمر المبكرة تُعرف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مرض الزهايمر على أنه أكثر أنواع الخرف شيوعًا. وتشرح وكالة الصحة أيضًا: "إنه مرض تدريجي يبدأ بفقدان خفيف للذاكرة وربما يؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء المحادثات الكاملة والاستجابة للبيئة المحيطة".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، قد يساهم مرض الزهايمر في 60-70 % من الحالات ، على مستوى العالم ، وهو أمر مقلق للغاية.

بعد قولي هذا ، يبحث العديد من الباحثين في طرق لتحديد المؤشرات المبكرة للمرض ، والتي يمكن أن تفسح المجال للطرق والعلاجات التي يمكن أن تساعد في منعه لفترة أطول. تزعم دراسة جديدة أنها وجدت علامة خفية يمكن أن تشير إلى مرض الزهايمر قبل 17 عامًا من ظهور المرض.

طبيب البوابة: فحص يكتشف أعراض الزهايمر المبكرة

نتائج الدراسة

وفقًا للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association ، يمكن أن تشير المؤشرات الحيوية للبروتين الخاطئ في الدم إلى مرض الزهايمر لمدة تصل إلى 17 عامًا قبل ظهور الأعراض السريرية.

يقال إن سوء تشكيل المؤشرات الحيوية للبروتين يتسبب في ترسبات في الدماغ تسمى لويحات تتجمع بين الخلايا العصبية وتعطل وظيفة الخلية.

قال البروفيسور كلاوس جيرورت: "هدفنا هو تحديد خطر الإصابة بخرف الزهايمر في مرحلة لاحقة من خلال فحص دم بسيط حتى قبل أن تتشكل اللويحات السامة في الدماغ ، من أجل ضمان إمكانية بدء العلاج في الوقت المناسب".

عن الدراسة

من أجل الدراسة ، تعاون فريق الباحثين بقيادة البروفيسور جيرورت مع مجموعة في مركز أبحاث السرطان الألماني في هايدلبرغ (DKFZ) برئاسة البروفيسور هيرمان برينر.

قاموا بتقييم بلازما الدم من المشاركين في دراسة استير التي أجريت في سارلاند للعلامات الحيوية المحتملة لمرض الزهايمر.

تم أخذ عينات الدم بين عامي 2000-2002 ثم تم تجميدها. في ذلك الوقت ، كان أعمار المتطوعون تتراوح بين 50 و 75 عامًا ولم يتم تشخيص إصابتهم بعد بمرض الزهايمر.

اشتملت الدراسة الحالية على 68 مشاركًا، تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر خلال 17 عامًا من المتابعة ثم تمت مقارنتهم مع 240 شخصًا بدون مثل هذا التشخيص.

يهدف الفريقان بقيادة البروفيسور جيرويرت والبروفيسور برينر إلى معرفة ما إذا كانت علامات مرض الزهايمر يمكن العثور عليها بالفعل في عينات الدم في بداية الدراسة.

كيف حققوا النتائج؟

بمساعدة مستشعر الأشعة تحت الحمراء mmuno ، تمكنوا من تحديد 68 شخصًا خضعوا للاختبار أصيبوا لاحقًا بمرض الزهايمر بدرجة عالية من دقة الاختبار.

نظر الباحثون في المؤشرات الحيوية الأخرى باستخدام تقنية SIMOA ، وتحديداً المرقم الحيوي P-tau181 ، والذي يُقترح حاليًا كمرشح واعد للعلامة الحيوية في دراسات مختلفة.

وقال البروفيسور كلاوس جيرورت في ملخص لنتائج الدراسة المقارنة "على عكس المرحلة السريرية ، فإن هذه العلامة غير مناسبة للمرحلة المبكرة الخالية من الأعراض لمرض الزهايمر".

"المثير للدهشة أننا وجدنا أن تركيز بروتين الألياف الدبقية (GFAP) يمكن أن يشير إلى المرض حتى 17 عامًا قبل المرحلة السريرية ، على الرغم من أنه أقل دقة بكثير من مستشعر الأشعة تحت الحمراء المناعية."

علاوة على ذلك ، من خلال الجمع بين اختلال تكوين الأميلويد بيتا وتركيز GFAP ، تمكن الباحثون من زيادة موثوقية الاختبار في المرحلة الخالية من الأعراض.

فهم الفرق بين مرض الزهايمر والخرف

غالبًا ما يتم استخدام مرض الزهايمر والخرف بالتبادل ، لكنهما في الواقع مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض.

في حين أن الخرف ليس مرضًا محددًا وهو مصطلح شامل يصف مجموعة واسعة من الأعراض ، فإن مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا ، ولكنه ليس المرض الوحيد.

تشرح مايو كلينك، "بينما الخرف مصطلح عام ، فإن مرض الزهايمر هو مرض دماغي محدد. يتميز بأعراض الخرف التي تزداد سوءًا بمرور الوقت. يؤثر مرض الزهايمر أولاً على جزء الدماغ المرتبط بالتعلم ، لذا مبكرًا غالبًا ما تشمل الأعراض تغييرات في مهارات الذاكرة والتفكير والاستدلال. ومع تقدم المرض ، تصبح الأعراض أكثر حدة وتشمل الارتباك وتغيرات في السلوك وتحديات أخرى ".

العلامات المبكرة لمرض الزهايمر

قد لا تُظهر البداية الخفيفة أو المبكرة لمرض الزهايمر أعراضًا شديدة. وتشمل هذه:

فقدان الذاكرة. سوء التقدير أو ضعف القدرة على اتخاذ القرار. عدم القدرة على إدارة المهام اليومية في الوقت المحدد. صعوبة إجراء المحادثات. وضع الأشياء في غير مكانها وعدم القدرة على تتبعها.

