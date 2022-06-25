طبيب البوابة: فصيلة دمك تزيد مخاطر سرطان البنكرياس السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فقد تسبب في ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020 أو ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات. بعض أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا هي سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم وسرطان البروستاتا.

طبيب البوابة: فصيلة دمك تزيد مخاطر سرطان البنكرياس

ما هو السرطان؟

بشكل عام، السرطان مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. يؤدي إلى نمو الأورام، بعضها قابل للشفاء ، والبعض الآخر يهدد الحياة.

هناك العديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل. عادات نمط الحياة، تعاطي التبغ واستهلاك الكحول والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني وتلوث الهواء كلها عوامل خطر قابلة للتعديل للإصابة بالسرطان ، في حين أن عوامل مثل العمر والجنس والعرق والتاريخ العائلي والجينات غير قابلة للتعديل. من العوامل الأخرى التي يمكن أن تحدد خطر الإصابة بالسرطان أنواع الدم. وجدت الأبحاث المبكرة صلة بين فصيلة دم معينة وخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

طبيب البوابة: فصيلة دمك تزيد مخاطر سرطان البنكرياس

فهم أنواع الدم المختلفة

هناك العديد من فصائل الدم، أي أنواع الدم. ومع ذلك، فإن أنواع الدم الأربعة الرئيسية تشمل A و B و AB و O ، كما تقول خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة. وأضافت خدمات الصحة الوطنية: "يتم تحديد فصيلة دمك من خلال الجينات التي ترثها من والديك. يمكن أن تكون كل مجموعة إما إيجابية أو سلبية، مما يعني في المجموع أن هناك 8 فصائل دم".

طبيب البوابة: فصيلة دمك تزيد مخاطر سرطان البنكرياس

الصلة بين فصيلة الدم والسرطان

ربطت العديد من الدراسات أنواعًا معينة من الدم بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. أظهر بحث عام 2017 نُشر في مجلة PLOS One أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة بخفض خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان مقارنة بفصيلة الدم A. كما وجدت دراسة أخرى أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والمثانة أيضًا. ولكن في إحدى الدراسات البحثية المبكرة ، كان لدى أصحاب فصيلة الدم B فرصة أعلى بنسبة 72٪ للإصابة بسرطان البنكرياس.

طبيب البوابة: فصيلة دمك تزيد مخاطر سرطان البنكرياس

نبذة عن الدراسة

أبرزت النتائج المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A أو B أو AB كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من الأفراد المصابين بالنوع O.

وفقًا للدراسة، على عكس الأشخاص من فصيلة الدم من النوع O ، فإن الأشخاص من النوع A لديهم فرصة أعلى بنسبة 32 بالمائة للإصابة بسرطان البنكرياس، في حين أن الأشخاص من النوع AB والنوع B لديهم فرصة بنسبة 51 بالمائة و 72 بالمائة ، على التوالي. من خلال الدراسة، وجد أن 17 في المائة من حالات سرطان البنكرياس تُعزى إلى وراثة فصيلة دم غير O.

ومع ذلك، أوضح العالم أن النتائج لا تشير إلى وجود صلة مباشرة بين مجموعات الدم غير O وتطور سرطان البنكرياس.

طبيب البوابة: فصيلة دمك تزيد مخاطر سرطان البنكرياس

كل ما تحتاج لمعرفته حول سرطان البنكرياس

يحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه داخل البنكرياس، وهو العضو المسؤول عن إنتاج سوائل الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤثر أيضًا على منطقة البنكرياس التي تنظم مستويات السكر في الدم.

وفقًا لمايو كلينك، قد تشمل بعض علامات وأعراض سرطان البنكرياس ما يلي:

ألم في البطن يمتد إلى ظهرك فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود اصفرار بشرتك وبياض عينيك (يرقان) براز فاتح اللون بول داكن اللون حكة في الجلد تشخيص جديد لمرض السكري أو مرض السكري الحالي الذي أصبح من الصعب السيطرة عليه جلطات الدم إعياء

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