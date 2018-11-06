طبيب البوابة: ما هو فقر الدم؟

يعدُّ فقرُ الدم من الأمراضِ الأكثر انتشارًا بين النساء الحوامل والأطفال، ويمكن تعريف الأنيميا أو فقر الدم أنّه انخفاضٌ في عددِ خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم، وهناك العديدُ من الأسباب وراء فقر الدم وأكثرها شيوعًا هو فقر الدم بسبب نقص الحديد؛ المسؤول عن تصنيع الهيموجلوبين.

غالبًا ما تتضمّنُ خطّة علاج فقر الدم تغيير النمط الغذائي وتناول اطعمة غنية بالحديد والفيتامينات الضرورية لتصنيع خلايا الدم الحمراء مثل فيتامين ب١٢، ومن أبرز هذه الأنواع:

اللحوم الحمراء والدواجن: فجميعُ أنواع اللحوم الحمراء والدواجن تحتوي على الحديد الهيمي، وهي من الأطعمة التي تقوّي الدم بسرعة، كما أنَّ معدل امتصاص الحديد الموجود فيها أعلى من امتصاص الحديد الموجود بالخضراوات.

الخضراوات الورقية: خاصّة الداكنة منها، فهي من أبرز مصادر الحديد غير الهيمي، وأبرز الخضراوات الورقية الغنية بالحديد هي: السبانخ، الملفوف، الملوخية والسلق.

الكبد: وهي من الأطعمة الغنية بالحديد والفولات.

المأكولات البحرية: ونظرًا لأنها غنية بالحديد والعناصر الغذائية الأخرى فيتم اللجوء إليها كأطعمة تقوي الدم بسرعة، ومن الأمثلة على المأكولات البحرية الغنية بالحديد: المحار، الروبيان، التونة، السّردين وسمك السلمون.

المكسرات والبذور: مثل: الكاجو، الفستق، الصنوبر، الجوز، اللوز وبذور دوار الشمس.

الأطعمة الغنية بالبروتين: فقد أثبتت الدراسات وجود دور للبروتين في رفع قوة الدم، ومن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالبروتين: البقوليات واللحوم.

دائمًا يفضَّل الحرصُ على تناول الأغذية الغنية بالحديد من المصادر الحيوانية؛ فنسبة امتصاص الحديد الموجود فيها تفوق نسبة امتصاص الحديد الموجود بالمصادر النباتية عدة مرات.

في حال انخفاض قوّة الدم الشديدة يجب تناول مكملات الحديد إلى جانب تناول أطعمة تقوي الدم بعد استشارة الطبيب.