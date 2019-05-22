طبيب البوابة: فوائد لا تعرفها عن رياضة المشي  

رياضة المشي رياضة سهلة ولا تحتاج إلى الكثير من الأدوات، ويوصي الأطباء بالمشي لمدة نصف ساعة تقريبًا يوميًا ويمكن تقسيمها على فترات حسب القدرة وذلك للتمكن من المداومة على المشي يوميًا للحصول على الفوائد المرجوة للجسم ومنها:

التخلص من دهون الجسم الزائدة وخفض الوزن وتحسين اللياقة البدنية.

المساهمة في خفض معدل نبض القلب في فترات الراحة.

المساهمة يخفض مستويات الكوليسترول الضار المسبب الرئيسي لأمراض القلب والشرايين.

زيادة كثافة وصلابة العظام، فممارسة رياضة المشي تسهم بتثبيت عنصر الكالسيوم في العظام.

ومن فوائد المشي في علم النفس أيضا:

التقليل من الضغوط اليومية: حيث أن رياضة المشي تعمل على تحفيز لفراز هرمون يسمى الاندورفين الذي يشبه في مفعوله مفعولَ هرمون المورفين، ويساعد هذا الهرمون الجسم على الشعور بالراحة والسعادة وخاصةً أثناء النوم في الليل.

المساهمة في حل المشاكل اليومية: ويكون ذلك من خلال الابتعاد عن المشاكل والصعوبات اليومية وتوفير الراحة للعقل وهذا يقود إلى التفكير بالمشكلات بشكلٍ أفضل وبالتالي التوصل إلى الحلول الناجعة.

تحقيق مفهوم الذات: عندما يمارس الشخص رياضة المشي فإنه يشعر بالسعادة وينظر لشخصيته بنظرة إيجابية تخفيف حدة التوتر والعمل على إراحة الأعصاب وتحسين المزاج.

