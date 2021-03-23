طبيب البوابة: قهوة جديدة منعشة وصحية هذا الصيف

هل سئمت من شرب ال لاتيه الغني بالكريمة والسكر والمنكهات؟ لا تقلق فالمشروب الصحي الجديد قد وصل! إنها قهوة حليب الموز الصحية واللذيذة ...

ما هي قهوة حليب الموز؟

قهوة حليب الموز هي خليط من القهوة تم تحليتها بشكل طبيعي بحليب الموز. من ناحية أخرى ، فإن حليب الموز هو مجرد حليب مخلوط مع موز ومُحلي بالعسل ، حتى يصبح سلساً.

أيضا ، قهوة حليب الموز طعمها لا يشبه الموز. لكن الموز يضيف حلاوة ودسمًا يتوق إليه معظم عشاق القهوة. إنه يوازن تمامًا الحموضة الموجودة في معظم أنواع القهوة المخمرة.

والأهم من ذلك أنه مفيد لك ، لأن الموز يحتوي على الكثير من البوتاسيوم. وفيما يلي وصفة سهلة لقهوة حليب الموز يمكنك تجربتها في المنزل.

وصفة قهوة حليب الموز:

المكونات:

1 كوب حليب ، حليب صويا أو لوز

1 كوب قهوة باردة

1 ملعقة كبيرة شراب العسل (اختياري)

1 موزة ناضجة

مكعبات ثلج

الطريقة:

اخلطي الموز والحليب والعسل في الخلاط.

امزج حتى يصبح ناعمًا جدًا لمدة دقيقة تقريبًا.

تصب القهوة في كوب مليء بالثلج ويصب خليط حليب الموز فوقها.

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