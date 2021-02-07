طبيب البوابة: كرش الإجهاد، ما هو وما هي طرق التخلص منه؟

كلنا نعاني من الضغوط من وقت لآخر. لكن الإجهاد المطول يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك العقلية والجسدية.

من أكثر الأشياء التي يؤدي إليها الإجهاد شيوعًا هو دهون البطن. وترتبط دهون البطن كما نعلم جميعًا بمشكلات صحية خطيرة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والكلى. ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للتخلص من إجهاد البطن.

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ما هو كرش الإجهاد؟

كرش الإجهاد ليس حالة طبية ، بل هو علامة على مدى تأثير هرمونات التوتر على وزنك وخاصة دهون البطن.

ترتبط المستويات العالية من الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر الأساسي ، بدهون البطن. يتم إنتاج الهرمونات في الغدة الكظرية وتساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي والعديد من وظائف الجسم المهمة الأخرى. الكورتيزول هو جزء من استجابة الجسم للقتال أو الطيران والذي يحدث عند مواجهة أزمة. عندما تكون في حالة توتر ، ترتفع مستويات الكورتيزول لتمنحك زيادة في الطاقة لمساعدتك على التعامل مع الحدث المجهد. بعد معالجة الحدث المجهد ، يعود كل شيء إلى طبيعته.

زيادة مستويات الكورتيزول والسمنة وزيادة الوزن

يمكن أن يؤثر الإجهاد المطول على صحتنا. تشمل المشاكل ارتفاع ضغط الدم ، وزيادة مستويات السكر في الدم ، وارتفاع مستويات الكورتيزول في الإجهاد. ترتبط مستويات الكورتيزول الناتجة عن الإجهاد بسمنة البطن وزيادة الوزن.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Psychosomatic Medicine ، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الكورتيزول يميلون إلى الحصول على قياسات أكبر للخصر ومؤشر كتلة جسم أعلى مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الهرمون

ولكن ليس كل الأشخاص المصابين بالسمنة لديهم مستويات عالية من الكورتيزول لأن الجينات وأسلوب حياتك يلعبان أيضًا دورًا.

كيفية التخلص من كرش الإجهاد:

تناول نظام غذائي متوازن

يسمى النظام الغذائي الغني بالفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة نظامًا غذائيًا متوازنًا. يمكن أن يساعدك هذا النظام الغذائي في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن والحفاظ على الوزن. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب في تخفيف التوتر.

قلل من تناول السعرات الحرارية

لا تأكل الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والتي تحتوي على القليل جدًا من العناصر الغذائية أو لا تحتوي على أي تغذية. تجنب إضافة الفركتوز والزيوت النباتية المهدرجة. تجنب شرب الكحوليات لأنها عالية السعرات الحرارية.

حافظ على نشاطك البدني

يزيد نمط الحياة المستقرة من خطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة بما في ذلك زيادة الوزن. يمكن أن تساعد ممارسة النشاط البدني في تقليل دهون البطن وتعزيز مزاجك من بين العديد من الفوائد الأخرى. ينبغي للمرء أن يهدف إلى 30 دقيقة من التمارين المعتدلة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين

أظهرت الدراسات أن التدخين مرتبط بزيادة مخاطر السمنة في منطقة البطن وغيرها من المشكلات الصحية. توقف عن التدخين على الفور ، إذا قمت بذلك.

تحكم في توترك

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة الوزن ، خاصة حول البطن. ابحث عن طرق تساعدك على الاسترخاء والهدوء. من اليوجا والتأمل والفنون واللعب إلى قضاء الوقت مع الطبيعة ، هناك طرق مختلفة يمكن أن تساعدك في إدارة التوتر.

احصل على نوم جيد

النوم الجيد ضروري للصحة العامة. تشير الدراسات إلى أن البالغين الذين ينامون أقل من ست ساعات أو أكثر من تسع ساعات يميلون إلى اكتساب المزيد من الدهون الحشوية. يجب أن يحاول البالغون الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

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