طبيب البوابة: كل ما تحتاج إلى معرفته عن أغذية البروبيوتيك

منذ فترة من الوقت كانت البروبيوتيك في دائرة الضوء. هذه الكائنات الحية الدقيقة لها فوائد صحية. إنها بكتيريا مفيدة لها فوائد قوية لعقلك وجسمك. فهي تساعد في تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي وتقليل الاكتئاب . كما ان هناك أدلة على أن البروبيوتيك يحسن بشرتك أيضًا ...

يمكنك الحصول على البروبيوتيك من المكملات الغذائية ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليها من الأطعمة المخمرة. فيما يلي قائمة بأشهر أطعمة البروبيوتيك.

لبن الزبادي

يعتبر لبن الزبادي من أفضل مصادر البروبيوتيك ، حيث يحتوي على بكتيريا صديقة ويمكن أن يحسن صحتك. يرتبط تناول الزبادي بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك صحة العظام وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

عند الأطفال ، يمكن أن يساعد الزبادي في تقليل الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية. يمكن أن يخفف أيضًا من أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS).

كما أنه خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. ولكن لا تحتوي كل أنواع لبن الزبادي على بكتيريا حية ، وفي بعض الحالات ، يتم قتل البكتيريا أثناء المعالجة.

وبالتالي ، تأكد من اختيار الزبادي الذي يحتوي على بكتيريا الحية والنشطة.

مخلل الملفوف

مخلل الملفوف هو ملفوف تم تقطيعه جيدًا تم تخميره بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك. إنه تقليد طعام قديم شائع في أوروبا. يستخدم كطبق جانبي وله طعم حامض ومالح ويمكن تخزينه لشهور في وعاء محكم الغلق.

ليس هذا فقط ، مخلل الملفوف غني بالألياف وفيتامين C و B و K. وهو غني بالصوديوم ويحتوي على المنغنيز والحديد.

يحتوي على مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين ، وهو أمر مهم لصحة العين.

تأكد من اختيار مخلل الملفوف غير المبستر ، لأن البسترة تقتل البكتيريا الحية والنشطة.

الكيمتشي

الكيمتشي هو طبق كوري حار ومخمر. الملفوف هو المكون الرئيسي للطبق، لكن يمكن صنعه باستخدام خضروات أخرى أيضًا. إنه مليء بالنكهات ويحتوي على توابل مختلفة مثل رقائق الفلفل الحار والثوم والزنجبيل والملح والبصل الأخضر.

الكيمتشي مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويحتوي على بكتيريا حمض اللاكتيك Lactobacillus Kimchii..

كومبوتشا

أصبح المشروب الآن جزءًا من قوائم الطعام في العديد من المقاهي والمطاعم. إنه شاي أسود أو أخضر مخمر. يحتوي على بكتيريا وخميرة صديقة ويستهلك في أجزاء مختلفة من العالم.

جيركينز

يُعرف أيضًا باسم المخللات ، وهو خيار تم تخليله في محلول من الملح والماء. تُترك لتتخمر لبعض الوقت باستخدام بكتيريا حمض اللاكتيك الخاصة بها. هذه العملية تجعلهم يتذوقون المذاق.

الخيار المخلل عبارة عن بكتيريا بروبيوتيك صحية يمكنها تحسين صحة الجهاز الهضمي. منخفضة السعرات الحرارية ومصدر جيد لفيتامين ك. كما أنها غنية بالصوديوم. تذكر أيضًا أن المخللات التي تحتوي على الخل لا تحتوي على مواد حيوية حية.

زبدة تقليدية

هناك نوعان من اللبن الرائب التقليدي والمعالج. اللبن الخاثر التقليدي هو ببساطة السائل المتبقي من صنع الزبدة. يحتوي على بروبيوتيك ويسمى أيضًا "بروبيوتيك الجدة".

يتم استهلاك اللبن الخاثر التقليدي في نيبال وباكستان والهند.

لا يحتوي اللبن الخاثر المعالج على أي فوائد بروبيوتيك ويوجد في السوبر ماركت.

اللبن الزبدي منخفض الدهون والسعرات الحرارية ويحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة ، مثل فيتامين ب 12 والريبوفلافين والكالسيوم والفوسفور.

بعض أنواع الجبن

على الرغم من أن معظم أنواع الجبن مخمرة ، فإن هذا لا يعني أنها تحتوي جميعها على البروبيوتيك. من المهم البحث عن الثقافات الحية والنشطة على ملصقات الطعام. يمكن للبكتيريا الجيدة أن تنجو من عملية الشيخوخة في بعض أنواع الجبن ، بما في ذلك جبن الموزاريلا والجودة والشيدر والجبن القريش.

يعتبر الجبن من العناصر الغذائية ومصدر كبير للبروتين. كما أنه غني بالمعادن والفيتامينات المهمة ، بما في ذلك فيتامين ب 12 والكالسيوم والسيلينيوم والفوسفور.

الاستهلاك المعتدل لمنتجات الألبان مثل الجبن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام.

تمبيه Tempeh

هو منتج فول الصويا المخمر. إنها فطيرة صلبة توصف نكهتها بأنها جوزية وترابية وتشبه الفطر.

إنه بديل للحوم عالي البروتين وهو مشهور في جميع أنحاء العالم. عملية التخمير لها تأثيرات مدهشة على ملفها الغذائي.

يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من حمض الفايتك ، مما يضعف امتصاص المعادن مثل الزنك والحديد. لكن عملية التخمير تقلل من كمية حمض الفيتيك ، مما يزيد من امتصاص المعادن.

ينتج التخمير أيضًا بعض فيتامين ب 12 ، والذي لا يحتوي عليه فول الصويا بخلاف ذلك.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض. هذا يجعل التمبيه خيارًا رائعًا للنباتيين الذين يرغبون في إضافة بروبيوتيك مغذي إلى نظامهم الغذائي.

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