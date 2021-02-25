طبيب البوابة: كل ما تريد معرفته عن لبن الزبادي وفوائده الصحية

طبق من لبن الزبادي الغني والقشدي ، مغطى بالمكسرات والتوت- ألا يبدو هذا كخيار فطور مثالي لبدء يومك؟

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لبن الزبادي ليس فقط لذيذًا ولكنه صحي للغاية ويستهلكه الإنسان منذ مئات السنين. مصنوع من الحليب المخمر ببكتيريا الزبادي ، منتج الألبان هذا مصدر غني بالبروتين والكالسيوم. تتراوح الفوائد الصحية للزبادي من الحماية من هشاشة العظام إلى تخفيف أمراض القولون العصبي وتحسين صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم. يعتمد مقدار استفادتك من اللبن على نوع الزبادي الذي تتناوله. هناك أنواع مختلفة من الزبادي متوفرة في السوق ، ولكن ليست جميعها صحية. الزبادي العادي وغير المحلى هو الأفضل على الإطلاق. عادة ما تكون النكهة عالية في محتوى السكر غير المفيد.



كيف يصنع الزبادي؟



الزبادي منتج ألبان مصنوع من الحليب الطازج أو الكريمة. يخلط معظم الناس بينه وبين اللبن الرائب ، لكن كلاهما مختلفان عن بعضهما البعض.

غالبًا ما يتم تعقيم الزبادي ، ثم تخميره بمزارع بكتيريا حية ، وحضنه في درجة حرارة معينة لتشجيع نمو البكتيريا. تسمى البكتيريا المستخدمة في صنع الزبادي "مزارع الزبادي". تخمر المزرعة اللاكتوز ، وهو السكر الطبيعي الموجود في الحليب. تنتج هذه العملية حمض اللاكتيك الذي يتسبب في تخثر بروتينات الحليب وهو أيضًا مسؤول عن النكهة المميزة والملمس المميز للحليب.

يمكن صنع الزبادي من الحليب كامل الدسم أو منزوع الدسم. يسمى الحليب المصنوع من الحليب منزوع الدسم خالي الدسم ، في حين أن الحليب المصنوع من الحليب كامل الدسم يعتبر كامل الدسم. الزبادي بشكل عام أبيض ، كريمي وله نكهة منعشة.



محتوى المغذيات من الزبادي



منتج الألبان هذا مليء بالعناصر الغذائية الصحية. إنه مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات ب وفيتامين ب 12 والبكتيريا الجيدة . إلى جانب ذلك ، يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

100 جرام من اللبن الزبادي كامل الدسم يحتوي على:

السعرات الحرارية - 61

الماء- 88٪

البروتين - 3.5 جرام

الكربوهيدرات - 4.7 جرام

السكر - 4.7 جرام

ألياف- 0 جم

الدهون- 3.3 جم

يمكن أن يدعم تناول لبن الزبادي كل يوم صحتك بعدة طرق. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك يجب أن تتناول الزبادي:

جيد لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي

يحتوي الزبادي على بكتيريا حية أو بروبيوتيك ، والتي تعتبر ممتازة لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي. تعمل السلالات الحية للبكتيريا على تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في بطانة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم. للأسف ، المعالجة الحرارية أثناء تحضير الزبادي تقتل العديد من البكتيريا المفيدة. لذلك ، ابحث دائمًا عن تلك التي تحتوي على ثقافات حية ونشطة.

يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن

يُصنف الزبادي على أنه طعام صحي ويمكن أن يساعدك تناوله بانتظام في الحفاظ على وزن صحي. إنه مشبع ومغذي ويمكن أن يكون خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة للحد من الجوع في منتصف النهار. يمكن لمحتوى البروتين العالي في الزبادي أن ينظم الشهية ويزيد من إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الشبع وتستهلك سعرات حرارية أقل تلقائيًا ، وهو أمر مفيد للتحكم في الوزن.

قد يقوي جهاز المناعة لديك

إن تقوية نظامك الداخلي أمر بالغ الأهمية لحماية نفسك من الأمراض المزمنة. ولهذا لا يوجد أفضل من الزبادي. لقد ثبت أن محتوى البكتيريا الحية في منتج الألبان هذا يقلل من الالتهاب المرتبط بالحالات الصحية المزمنة مثل العدوى وتسرب الأمعاء. يحتوي الزبادي أيضًا على كمية عالية من الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم ، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة المناعة.

قد يمنع هشاشة العظام

يحتوي منتج الألبان اللذيذ هذا على جميع العناصر الغذائية الضرورية اللازمة للحفاظ على صحة العظام. من الكالسيوم والبوتاسيوم إلى الفوسفور وبعض كمية فيتامين (د) ، الزبادي مليء بجميع العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة العظام. يجب على جميع الأشخاص الذين يعانون من انخفاض كثافة العظام أو المعرضين لخطر الإصابة بكسور العظام تضمين الزبادي في نظامهم الغذائي.

قد يكون مفيدًا لصحة القلب

يحتوي الزبادي على كل من الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة. كان يعتقد في وقت سابق أن الدهون المشبعة يمكن أن تكون خطرة على صحة القلب ، لكن دراسة حديثة استبعدت هذا الادعاء. يعتبر محتوى الدهون في الزبادي مفيدًا لصحة القلب. يمكن أن يقلل تناوله المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.

قد يساعد في الشفاء العاجل بعد التمرين

كونه مصدرًا غنيًا بالبروتين والبوتاسيوم ، يمكن أن يساعد الزبادي في التعافي السريع للعضلات بعد جلسة التمرين. يعمل البروتين على إصلاح العضلات ، وتستعيد الكربوهيدرات طاقتك المستنفدة بعد جلسة تمرين مكثفة ويساعد البوتاسيوم على تعزيز تعافي العضلات.

يمكن أن يساعد في الحفاظ على أسنانك بيضاء وقوية

على الرغم من أن الزبادي غير المنكه يحتوي على كمية من السكر إلا أنه لا يسبب تسوس الأسنان. تشير الدراسات إلى أن محتوى حمض اللاكتيك في الزبادي العادي يحمي اللثة ومحتوى الكالسيوم يجعل الأسنان أقوى. وجد أن الأشخاص الذين تناولوا 56 جرامًا من الزبادي يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 60 في المائة للإصابة بأمراض اللثة الحادة.

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