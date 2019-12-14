طبيب البوابة: كيف تحققين نشوة مهبلية لا تنسى ؟

عندما يتعلق الأمر بتحقيق النشوة الكبيرة، فالإنترنت مليء بالنصائح والحيل لتحقيق الذروة للرجال، ولكن ماذا عن النساء؟

وفقا لنتائج بحث جديد، حوالي 70 في المائة من النساء غير قادرات على تحقيق النشوة الجنسية عن طريق الجنس التقليدي . كما وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "الجنس والعلاج الزوجي" أن أقل من 1 من كل 5 نساء كن قادرات على اختبار النشوة الجنسية من خلال التحفيز المهبلي.

وبالتالي ، إذا وجدت نفسكِ غير قادرة على بلوغ الذروة اثناء ممارسة الجنس، كوني مطمئنة فأنتِ لست لوحدك.

نقدم لك هذه النصائح لتحقيق ذروة الإثارة الجنسية عن طريق ممارسة الجنس:

المداعبة

إذا كنتِ تريدين الغوص في بحر من المتعة، نقترح عليك الانغماس في الكثير من المداعبة. إنها أسهل طريقة للاستعداد للجنس وإعداد جسمك للإثارة. لا تقللا من شأن قوة التقبيل والتدليك والمعانقة في ضبط الحالة المزاجية للنشوة الجنسية. فهي تساعد النساء على الاسترخاء والاستمتاع بعملية الجماع بأكملها.

القليل من حب الذات يقطع شوطا طويلا

هناك طريقة أخرى لتحضير جسمك للعلاقة الجنسية وهي الاستمتاع بجلسة منفردة قليلاً. إنها أسهل طريقة للدخول في مزاج جيد وتحضير جسمك للعلاقة الجنسية . تدليك المهبل ببطء يساعد على بناء المتعة.

التحضير النفسي

للدخول في جو حميم يجب ان تكوني مستعدة للقاء الجنسي، الضوء الخافت، الملابس المريحة والأجواء الرومانسية تساعد على بناء زخم عاطفي يجعلك اكثر استعداداً للغوص في النشوة الجنسية. يمكنك الاستعانة ببعض المقاطع الحميمة أو الأفلام الرومانسية او القصص.