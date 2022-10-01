طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من الوباء المشترك هذا الشتاء؟ مع ظهور فيروس SARs-CoV-2 في عام 2020 ، أصبح الناس أكثر وعيًا لصحتهم. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، بدأت أمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا تأخذ المقعد الخلفي. توقف عدد كبير من الناس عن إدراك مدى خطورة فيروس الأنفلونزا ولم يولوا اهتمامًا كبيرًا للمشاكل المرتبطة به.

ومع ذلك ، مع اقتراب فصل الشتاء ، حذر الخبراء من عدوى قاتلة مرتبطة بفيروس كوفيد-إنفلونزا يمكن أن تسبب الفوضى.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من الوباء المشترك هذا الشتاء؟

ما مدى احتمالية حدوث عدوى مشتركة من الإنفلونزا - كوفيد-19 ؟

في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم ، بدأ الكثيرون في تجربة أعراض كوفيد والإنفلونزا معًا ، واصفين إياها بـ "الوباء المزدوج". قال مدير NHS للتطعيمات والفحص ستيف راسل: "قد يكون هذا الشتاء هو المرة الأولى التي نرى فيها آثار ما يسمى بـ" التوأم "مع انتشار كل من كوفيد والإنفلونزا بشكل كامل."

ويضيف: "لذلك من الضروري أن يتقدم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من هذه الفيروسات للحصول على اللقاحات من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم". غردت ماريا فان كيركوف ، المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ، بأنه قد يكون هناك انتشار واسع لـ كوفيد-19 والإنفلونزا (ومسببات الأمراض الأخرى) هذا الشتاء. ومع ذلك ، بدلاً من استخدام كلمة "twindemic" ، حث المسؤول الناس على استخدام عبارة "وباء مشترك".

"من الأفضل استخدام عبارة الوباء المشترك. مع انفتاح العالم ، خففت إجراءات الصحة العامة ، ولم تكن معدلات التطعيم عالية بالقدر الذي نحتاجه ، سنشهد تداولًا مشتركًا لفيروسات مثل الإنفلونزا وفيروس SARS-CoV-2 ، وزيادة الحالات وزيادة العبء ... "، كما تقول.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من الوباء المشترك هذا الشتاء؟

إذن ما هي العدوى المصاحبة بالضبط؟

العدوى المصاحبة هي العدوى المتزامنة للمضيف من قبل اثنين أو أكثر من مسببات الأمراض ، وهذا يعني عندما يصاب الشخص بمرضين أو أكثر في نفس الوقت. على سبيل المثال ، يمكن وصف العدوى المتزامنة من فيروس SARs-CoV-2 التي تسبب عدوى الفيروس التاجي والإنفلونزا ، والتي تؤدي إلى الإصابة بالأنفلونزا ، بأنها عدوى مشتركة.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من الوباء المشترك هذا الشتاء؟

التطعيم ضد كل من كوفيد والأنفلونزا هو المفتاح

نظرًا للعدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا COVID في المملكة المتحدة ، فقد حثت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) كل شخص مؤهل للحصول على لقاح مجاني للإنفلونزا و كوفيد للحصول على التطعيم الفوري. وفقًا للخبراء ، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من السكان تجنبوا موسم الأنفلونزا في عام 2021 - بفضل تدابير كوفيد - فقد تكون هناك مستويات أقل من المناعة الطبيعية لسلالة H3N2.

قالت الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين في UKHSA ، "هناك مؤشرات قوية على أننا قد نواجه خطر انتشار الأنفلونزا على نطاق واسع ، وانخفاض مستويات المناعة الطبيعية بسبب قلة التعرض خلال فصول الشتاء الثلاثة الماضية وزيادة في كوفيد-19 المنتشرة ، مع الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تتجنب الاستجابة المناعية ". وتضيف: "يشكل هذا المزيج خطرًا جسيمًا على صحتنا ، لا سيما في الفئات المعرضة لخطر كبير".

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من الوباء المشترك هذا الشتاء؟

هل يمكنك الحصول على لقاح فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا معًا؟

نظرًا لزيادة خطر الإصابة بعدوى كوفيد والإنفلونزا معًا ، من المهم تلقي التطعيمات في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك ، فإن السؤال الطبيعي التالي هو ما إذا كان بإمكانك الحصول على اللقاحين معًا وفي نفس الوقت أم لا. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، من الجيد تمامًا الحصول على لقاح الإنفلونزا و كوفيد-19 في وقت واحد. وبالمثل ، تقول NHS أيضًا إنه من الآمن الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس الوقت.

ومع ذلك ، لاحظ أن الأمر يستغرق ما يقرب من أسبوعين بعد التطعيم حتى يتمكن الجسم من تطوير الأجسام المضادة من لقاح COVID-19 ولقاح الإنفلونزا.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من الوباء المشترك هذا الشتاء؟

لبس الكمامة، والحفاظ على مسافة اجتماعية ، واتباع نظافة اليدين

إلى جانب اللقاحات ، فإن ارتداء كمامة جيدة التجهيز ، والحفاظ على مسافة اجتماعية ، والابتعاد عن الزحام ، واتباع النظافة الجيدة لليدين أمر أساسي في الوقاية من العدوى. على الرغم من أن أعراض كوفيد قد اتخذت منعطفًا أكثر اعتدالًا ، إلا أن اليقظة لا تزال مهمة. لا يزال الأشخاص في المجموعات المعرضة للخطر معرضين للخطر ويمكن أن يصابوا بمرض شديد بسبب كل من كوفيد والإنفلونزا.

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