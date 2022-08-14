طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟ بعد فترة وجيزة من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها حالة طوارئ صحية عامة ، أصبحت البلدان التي تشهد ارتفاعًا في عدد الحالات في حالة تأهب قصوى. يعد جدري القرود مرضًا ينتقل وينقل المرض المسبب للفيروس ، فيروس جدري القرود ، من فرد إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر.

على الرغم من أنه مرض يحد من نفسه ، إلا أن معدل انتقاله ، إذا لم يتم التحقق منه في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤثر على الكثيرين في وقت واحد ويمكن أن تؤدي أعداد هائلة من الحالات إلى تدمير أنظمة المستشفيات في البلدان.

ومن ثم فمن المهم أن تكون على دراية جيدة بمرض جدري القرود. إليك ما يود طبيبك أن تعرفه عن المرض حتى يتوقف انتشار هذه العدوى:

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟

الاستمرار في ارتداء الأقنعة والقفازات

أصبحت الأقنعة جزءًا مهمًا من حياتنا منذ حدوث الوباء. لكن من الملاحظ أن الناس يتوقفون عن ارتدائها عندما تكون حالات كوفيد منخفضة أو عندما تخفف الحكومة من القواعد. ومع ذلك ، يقترح الأطباء ضرورة ارتداء الأقنعة والقفازات دائمًا.

هؤلاء هم الحماة الأساسيون للجسم ويحمونه من جميع أنواع الهجمات الفيروسية.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟

العزل هو أفضل طريقة لمنع انتشار العدوى

أسهل طريقة لوقف الإصابة بالعدوى هي عدم تركها تقترب منك. كانت الفكرة الكاملة وراء الإغلاق هي عزل الأشخاص بحيث يتم تقليل فرص انتقال العدوى. وقد أثبتت فعاليتها أيضًا!

جدري القرود هو أيضا مرض معد. ينصح الأطباء الأشخاص بالبدء فورًا في العزلة الذاتية بمجرد ظهور الأعراض. الوقت الذي يصاب فيه الجسم بآفات حتى الوقت الذي تسقط فيه الآفات ويعود الجلد إلى شكله الطبيعي النشط هو أكثر فترات العدوى.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟

تعرف على أعراض مرض جدري القرود

من المهم جدًا أن تظل على اطلاع بشأن العدوى. تتشابه أعراض العدوى مع أعراض نزلات البرد. ومن ثم فإنه من الصعب للغاية التأكد مما إذا كانت عدوى جدري القرود أم لا في المراحل الأولى ؛ في كثير من الحالات فقط بعد أن تبدأ الآفات في التكوين ، يذهب الناس إلى الطبيب.

يمكن تجنب خطر انتشار جدري القرود إلى حد كبير إذا اتخذ الناس الاحتياطات اللازمة خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض:

الحُمى إلتهاب الحلق إحتقان بالأنف القشعريرة تضخم الغدد الليمفاوية الإنهاك آلام في العضلات وآلام في الظهر صداع الراس السعال

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟

يمكن أن تكون هناك استثناءات أيضًا:

تقول المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) أنه يمكن أن تكون هناك حالات يصاب فيها الناس بطفح جلدي بعد بضعة أيام من الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا ، أو يمكن أن تكون هناك حالات يصاب فيها الناس بطفح جلدي أولاً ثم تظهر أعراض أخرى. وتقول أيضًا أن هناك حالات يمكن أن يعاني فيها الأشخاص من طفح جلدي فقط وليس لديهم أعراض أخرى.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟

اتصل بالطبيب على الفور عندما ترى الأعراض

ينصح الأطباء دائمًا بعدم اللجوء إلى العلاج الذاتي عند ظهور أي أعراض. يوصى دائمًا بالاتصال بالطبيب عند رؤية الأعراض. في حين أن هذا قد يساعدك في التعرف على العدوى بسرعة ، إلا أنه سيوقف أيضًا انتشار العدوى.

من خلال التدخل الطبي في الوقت المناسب ، فأنت لا تحمي نفسك فحسب ، بل تحمي الآخرين من الإصابة بهذه العدوى.

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من جدري القرود؟

استشر الطبيب والتزم بالأوامر

آفة جدري القرود مؤلمة للغاية ومثيرة للحكة. قالت الدراسات البحثية إن الآفة شديدة العدوى لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الفيروس أكثر من سوائل الحلق والأنف.

أوصى الأطباء بتطبيق الأدوية ، فقط بعد استشارة الطبيب. ستعمل الأدوية الموصوفة على تهدئة الحكة والألم وستمنع المريض من حكها وتفرقعها.

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