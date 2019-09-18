طبيب البوابة: كيف تصنع معقم لليدين باستخدام 3 مكونات فقط!

النظافة مطلوبة خصوصا في فصل الخريف حيث يكثر انتشار الفيروسات المعدية المسببة للزكام والانفلونزا، ولكن ماذا يمكنك ان تفعل عندما تجد نفسك وسط بيئة مليئة بالجراثيم؟

اذا لم يكن لديك صابون وماء جار يمكنك استخدام مطهرات اليدين. ولكن ماذا لو يكن لديك أي شيء من ذلك!

يمكنك الآن صنع مطهر اليدين المميز في المنزل باستخدام هذه المكونات البسيطة:

محلول بندق الساحرة Witch Hazel

جل الصبار

الزيوت الأساسية (شجرة الشاي أو النعناع أو النيم أو القرنفل)

زجاجة صغيرة

الطريقة:

لتحضير لمطهر ، اخلط هلام الصبار (2-3 ملاعق كبيرة) في وعاء. أضف إلى ذلك بضع قطرات من بندق الساحرة والزيوت الأساسية التي تفضلها. من المفضل أن تستخدم الزيوت الأساسية المعتدلة التي تساعد على مقاومة انتشار البكتيريا.

يرج المزيج جيدا. بمجرد الانتهاء من ذلك ، قم بنقل هذا المزيج إلى زجاجة ترغب في استخدامها.

- يمكنك خلط الماء المقطر والمصفى لعمل الخليط محلول رش.

يحتوي بندق الساحرة على نسبة مئوية أساسية من الكحول ، وهو ليس قاسياً على البشرة ولكنه يعمل بفعالية. من ناحية أخرى ، يعمل الصبار على ترطيب وتغذية البشرة ، دون أن تجف. يمكنك أيضًا اضافة فيتامين E إذا كنت ترغب في زيادة فوائده وإطالة العمر الافتراضي للمحلول.