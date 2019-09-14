طبيب البوابة: كيف تعتني بصحة الفم بالأيورفيدا؟

تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين في اليوم على الأقل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نظافة الفم. يؤمن العلاج بالأيورفيدا أيضًا بأهمية تنظيف أسنانك بشكل صحيح كل يوم من أجل إبقائها بيضاء ولامعة. في العصور القديمة ، كان الناس يستخدمون أغصان نباتات معينة لتنظيف أسنانهم ولا يزال العديد من الأشخاص يقومون باتباع هذا التقليد في العديد من الأماكن. هناك فرق كبير بين النظافة الفموية للأشخاص الذين يستخدمون طرق الايورفيدا والذين يستخدمون طريقة التنظيف بالفرشاة الحديثة. الأشخاص الذين يستخدمون طريقة الايورفيدا هم أقل عرضة للمعاناة من مشكلة تسوس الأسنان. ولكن لماذا الطريقة القديمة لتنظيف الأسنان أفضل من الطريقة الحديثة؟ هيا نكتشف:

الطريقة القديمة

في العصور القديمة ، استخدم الناس أغصان النباتات المريرة لتنظيف أسنانهم. ساعدت الخصائص المضادة للميكروبات في الاغصان ذات المذاق المر في الحفاظ على صحة الفم. الأعشاب ذات المذاق النظيف تطرد السموم من الفم وتحارب رائحة الفم الكريهة أيضًا. أغصان أشجار النيم والمانجو والبيبال هي الأكثر استخدامًا في نظافة الفم.

كيفية استخدام الاغصان؟

يجب أن يصل طول الغصين إلى 25 سم وبسُماكة أصابعك حتى تتمكن من الإمساك به بسهولة. لاستخدام الغصين كفرشاة ، عليك أولاً مضغ طرفه ثم ضرب أسنانك برفق به.

ماذا عن معجون الأسنان العشبي؟

في هذه الأيام تتوفر أنواع مختلفة من معجون الأسنان في السوق تعد بنفس المزايا التي تقدمها الأغصان. يمكنك استخدام معجون الأسنان العشبي لأنه مصنوع من النباتات العشبية وخال من المواد الكيميائية. فهو أفضل بكثير من معجون الأسنان الكيميائي.

الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانك

حسب العلم ، يجب تنظيف أسنانك بشكل صحيح لمدة دقيقتين على الأقل. استخدم ضربات قصيرة ولطيفة لتغطية كل زاوية واركان فمك. نظف بين فجوات أسنانك على وجه التحديد وحرك الأغصان بحركات دائرية لتنظيفها بشكل صحيح.

تجريف اللسان

حتى الأيورفيدا توصي بتنظيف اللسان فورًا بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. الكشط يكمل عملية نظافة الفم. فهو يساعد على إزالة الأوساخ أو التراكمات على اللسان ، المسؤولة عن الرائحة الكريهة. ويجعل فمك منتعشا.