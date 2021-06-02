طبيب البوابة: كيف تعرف ما إذا كنت قد نشأت في بيئة تعزز النرجسية؟

سنوات المراهقة معقدة، وأكثرها تعقيدًا عندما تكون قد نشأت في بيئة تعزز النرجسية . وفقًا لدراسة حديثة ، فإن الأشخاص الذين نشأوا في بيت نرجسي كانوا أكثر عرضة لإظهار سمات مماثلة مثل الحاجة إلى الاهتمام، والرغبة في السيطرة، وعدم التعاطف...

كيف تعرف ما إذا كنت قد نشأت على يد شخص نرجسي؟

فيما يلي بعض المؤشرات الشائعة:

1) لا يعترفون بخطئهم أبدًا .

2) يتجنبون مناقشة الموضوعات التي تجدها مقلقة.

3) لا يؤمنون بالمناقشات المفتوحة.

4) يتوقعون منك أفضل سلوك في كل الأوقات وهم لا يرحمون تجاه الأخطاء.

5) يلومونك بسرعة على كل ما يحدث بشكل خاطئ.

6) يميلون إلى التلاعب بك للشعور بالذنب.

7) إنهم يرغبون في الكثير من الاهتمام لكنهم نادراً ما يردونه بالمثل.

8) يهتمون بما يعتقده الآخرون عنهم أكثر مما يهتمون به.

9) أنها لا تعطي قيمة لاختياراتك.

10) يتصرفون بشكل متعجرف ويحاولون شق طريقهم في جميع المواقف.

كيفية التعامل مع النرجسية:

للتعافي من تأثير النرجسية، عليك أولاً أن تفهم ما تعنيه. سيساعدك هذا في التعرف على المؤشرات ويساعدك على فهم أن اللوم الذي تحمله على كتفيك ليس خطأك.

تعلم كيفية إنشاء حدود مع والديك. لا تسمح لهم بجعلك تشعر بالذنب تجاه مشاعرك والوقوف على موقفك. يجب أن يعرفوا أن مشاعرك غير قابلة للتفاوض.

عندما تفهم الجانب النرجسي لوالدك ، ستشعر بإحباط شديد وشعور بالخسارة. اسمح لنفسك بالحزن لشفاء الطفل الداخلي.

البحث عن الدعم المهني هو أفضل طريقة للتعامل مع هذه الصدمة. يمكنهم مساعدتك في تحديد المشغلات ومساعدتك بأدوات للعمل من خلالها.

كيفية كسر الدائرة؟

من المهم جدًا ألا تعرض نفس التجربة والعواطف على طفلك. السماح للطفل بتنمية شخصيته وتمكينه من التعرف على مشاعره واحتضانها.

ولكن تأكد من عدم المبالغة في التعويض. اسمح لطفلك ببناء هوية ، حتى لو كان بعيدًا عنك.

يتضح أن بعض الأطفال الذين يربونهم نرجسيون يرضون الناس - لذا ضع قيودًا صحية حتى يعرف الطفل ما هو مقبول وما هو غير مقبول!

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