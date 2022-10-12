طبيب البوابة: كيف تمنع طفلك من التنمر على الآخرين؟ التنمر له العديد من الأشكال المختلفة ، بما في ذلك اللفظية (التهديد أو الشتائم) والعاطفية والجسدية (الدفع أو اللكم أو الضرب) (نشر الشائعات أو استبعاد شخص ما من محادثة أو نشاط). الشكاوى الجسدية مثل آلام المعدة والصداع وكذلك المخاوف وعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة كلها علامات شائعة على التنمر.

طبيب البوابة: كيف تمنع طفلك من التنمر على الآخرين؟

6 إشارات تكشف أن طفلك متنمر :

الخطوة الأولى في منع التنمر هي أن تكون على دراية ببعض العلامات التحذيرية التي يظهرها طفلك عندما يكون متنمرًا. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:

الرغبة المستمرة في السيطرة على الآخرين . السلوك العدواني تجاه الآباء والمعلمين وغيرهم من البالغين يصاب بالإحباط بسهولة سلوك مندفع ينخرط في صراع جسدي أو لفظي لا يتعاطف مع الآخرين .

طبيب البوابة: كيف تمنع طفلك من التنمر على الآخرين؟

طرق معالجة المشكلة

التواصل معهم بصراحة وصدق ابدأ بمحادثة مفتوحة تسألهم فيها عن سبب قيامهم بما يفعلونه. يتنمر بعض الأطفال عندما يكونون غاضبين أو مستائين أو يحاولون التعامل مع موقف صعب. يمكن أن يساعدك معرفة سبب التنمر في التعامل مع المشكلات الأساسية التي ربما لم تكن على دراية بها .

التعليم بالقدوة لقد سمعنا جميعًا أن الأطفال يتعلمون من خلال مشاهدة والديهم. يجب صياغة السلوكيات الاجتماعية الإيجابية التي تظهر الاحترام للآخرين ومشاعرهم. ساعد طفلك في تطوير مهارات حل النزاعات التي لا تنطوي على التنمر.

تعليم التعاطف يتنمر بعض الأطفال على الآخرين لأنهم غافلون عن عواطفهم. حاول تعليم طفلك كيف يشعر الآخرون وكيف أن أفعالهم لا تعزز المشاعر الإيجابية .

اسأل طفلك عن وجهة نظره حاول أن تعرف طفلك بسؤاله عما حدث ومحاولة فهم سبب حدوث هذا السلوك. حاول التوصل إلى حلول بديلة للمشاكل الظرفية واجعل طفلك يتخيل أنه الضحية.

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