طبيب البوابة: كيف نحمي الأطفال من العدوى الموسمية؟ لقد بدأت موجة الأمراض الشتوية، ومن المرجح أن يكون الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للعدوى. بالمقارنة مع البالغين يمكن أن ينسى الأطفال الصغار ممارسة الروتين الصحي الوقائي، وهذا هو السبب في أنهم قد يصابوا بالجراثيم والفيروسات والعديد من الأمراض المرتبطة بها.

في حين أنه لا توجد طريقة للهروب من الجراثيم الضارة ، نظرًا لوجودها في كل مكان، يمكننا بالتأكيد مساعدة أطفالنا على تجنب لمس الأماكن الأكثر تلوثاً في محيطهم. تعالوا نتعرف على هذه الأماكن:

طبيب البوابة: كيف نحمي الأطفال من العدوى الموسمية؟

الملاعب المشتركة

بفضل الأطفال الصغار اللعب في الساحات والملاعب المخصصة للأطفال في الهواء الطلق أو الداخل وهو أمر جيد لصحتهم الجسدية والعقلية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الساحات العامة والحدائق والملاعب أيضًا أكبر مركز لتكاثر الجراثيم والفيروسات ، والتي يمكن أن تنتقل من طفل إلى لآخر عبر اللمس.

على الرغم من أن حماية الطفل في هذا المحيط قد تبدو شبه مستحيلة. ولكن ما يمكنك فعله هو إخبار طفلك بعدم لمس فمه وأنفه وعينيه اثناء اللعب. تأكد من غسل أيديهم بالماء والصابون أو استخدام المطهر بعد الانتهاء من اللعب.

طبيب البوابة: كيف نحمي الأطفال من العدوى الموسمية؟

مقابض أبواب الحمامات

في حين أن الحمامات هي المكان المثالي لنمو الجراثيم والبكتيريا ، فإن أبواب الحمام يمكن أن تشكل التهديد الحقيقي. في أغلب الأحيان ، يغسل الكبار والصغار أيديهم بعد زيارة الحمام. لكن كم عدد الذين يغسلون أيديهم أو يطهرونها حقًا بعد مغادرة الحمام ولمس الباب. مقبض باب الحمام ليس الأقذر، فمن المحتمل أن تكون أي مقابض أبواب في محيط المنزل أو خارجه أكثر تلوثًا.

مرة أخرى ، يفضل تذكير الأطفال باستعمال معقمات اليدين وغسل اليدين جيداً بعد كل زيارة للحمام.

طبيب البوابة: كيف نحمي الأطفال من العدوى الموسمية؟

مفاتيح الإضاءة

قد تكون المفاتيح الكهربائية واحدة من أكثر الأسطح التي يتم لمسها ، وبالتالي أكثر الأسطح تلوثًا في المنزل. في كل مرة يتم لمسها ، تُترك البكتيريا المعدية وراءها ، مما يزيد من خطر إصابة الآخرين بالمرض.

أولاً وقبل كل شيء ، لا ينبغي السماح للأطفال باللعب بالأجهزة الكهربائية بما في ذلك المفاتيح. ومع ذلك ، بصفتك أحد الوالدين ، تأكد من تنظيف المفاتيح مرة واحدة في الأسبوع باستخدام مناديل مطهرة.

الحيوانات الأليفة

يمكن للحيوانات الأليفة أيضًا أن تحمل الجراثيم وتجلب البكتيريا إلى المنزل. إذا كان طفلك قريبًا جدًا من الحيوانات الأليفة المنزلية ، فبدلاً من منعه من اللعب معها ، حافظ على نظافة الحيوان الأليف ، واغسله وامسح أقدامه قبل السماح له بالدخول إلى المنزل وبعد قضاء طفلك وقتًا ممتعًا مع الحيوان الأليف ، اطلب منه غسل أيديهم جيدًا.

طبيب البوابة: كيف نحمي الأطفال من العدوى الموسمية؟

المكاتب المدرسية

يقضي الأطفال معظم اليوم على مكاتبهم في المدرسة. وبالتالي ، فإن أي عطس أو سعال أو رذاذ سائل أنفي سيكون في كل مكان. يمكن للطلاب الآخرين أو طفلك عند لمس المكاتب عشوائياً أن يتلامس مع الجراثيم أو البكتيريا أو الفيروسات ، وبالتالي يصبح عرضة للعدوى أو المرض. علم طفلك الحفاظ على نظافة مكاتبهم. اطلب منهم تطهير كل سطح بمنديل يمكن التخلص منه. والأهم من ذلك أن غسل اليدين أو تعقيمهما هو المفتاح.

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