طبيب البوابة: كيف نمنع تكون حصوات الكلى؟

الوقاية من حصوات الكلى: إن التحصي أو Urolithiasisهو حالة طبية تنطوي على تكوين حصوات حجرية تسمى حصوات الكلى أو حصوات بولية أو كاليكولات بولية في المثانة البولية أو المسالك البولية.

يؤثر تحصي البولي على 7 % من النساء و 12 % من الرجال ، ويؤكد الباحثون أن الأرقام ترتفع في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين قاموا بعلاج حالات سابقة من تكرارها ، والتي لديها فرصة بنسبة 50 % للعودة خلال السنوات الخمس الأولى، بعد التشخيص الأولي.

تبدأ حصوات الكلى من قطعة صغيرة من الكريستال في الكلى ، وفقًا لموقع الصحة. عندما يخرج البول من الكلى ، تخرج البلورات. خلاف ذلك ، قد تبقى في الكلى. مع مرور الوقت ، تتراكم البلورات في الكلى وتشكل حصوات أكبر.

تغادر معظم الحصوات الكلى وتتحرك عبر المسالك البولية. قد تخرج حصوات الكلى من الجسم بسهولة ، ولا تظهر عليها أي أعراض ملحوظة. ومع ذلك ، قد تتعثر الحصوات الكبيرة التي تكونت في الأنابيب البولية التي تسمى الحالب ، مما يتسبب في الألم ومنع البول من التدفق إلى المثانة والخروج من الجسم.

تتضمن العلامات والأعراض الشائعة لحصوات الكلى الألم المفاجئ والشديد الذي يتفاقم تدريجيًا. يشعر المريض بالألم في الجانب والظهر، وتحت الأضلاع. قد ينتقل الالم إلى منطقة أسفل البطن وإلى منطقة الفخذ. قد يأتي الألم أيضًا على شكل موجات ويختلف في شدته. بشكل عام ، يزداد الألم سوءًا من 15 إلى 60 دقيقة حتى يصبح شديدًا. قد يهدأ الألم أيضًا إذا لم يعد هناك حصى تعيق الحالب وعندما تمر إلى المثانة البولية.

بصرف النظر عن الألم ، قد يعاني الشخص المصاب بحصوات الكلى من تغير في لون بوله. عادة ، من المتوقع أن يكون اللون ورديًا أو أحمر أو بني ، بسبب احتكاك حصوات الكلى ببطانات الكلى ، الحالب، المثانة البولية أو الإحليل. قد يبدو البول أيضًا غائمًا وله رائحة كريهة. يمكن أن يتأثر تكرار التبول أيضًا من كميات ضئيلة أو صغيرة من البول أو قلة البول إلى زيادة تكرار التبول.

قد تنتج حصوات الكلى أيضًا أعراضًا معدية معوية مثل الغثيان والقيء وبيلة ​​دموية أو وجود دم في البول. وقد لا تظهر الحالة أي أعراض على الإطلاق ، إذا كان الحجم صغيرًا.

وفقًا لمايو كلينك ، عادةً ما تنطوي علاجات حصوات الكلى على زيادة تناول السوائل ، واستهلاك الأدوية مثل مسكنات الألم أو مانعات الألفا ، واستخدام الموجات الصوتية التي تسمى تفتيت الحصوات لتفتيت الحصوات ، والإجراءات الجراحية لإزالة الحصوات ، وجراحة الغدة الجار درقية لتقليل احتمالية تشكيل الحجر.

في حين أن وجود حصوات في البول امر مزعج ، يمكن منع هذه الحصوات من التكون.

تعد زيادة تناول السوائل عن طريق الفم أمرًا بالغ الأهمية في منع تكوين حصوات البول. يقترح شرب كميات كافية من الماء ، حوالي 8 إلى 10 أكواب من الماء ، للحفاظ على لون البول أصفر فاتح أو صافٍ مثل الماء. يساعد تناول كوب إضافي من الماء يوميًا أيضًا على زيادة كمية الماء التي يستهلكها المرء تدريجيًا. بينما تساعد زيادة تناول السوائل على منع تكون حصوات الكلى ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلى أو الكبد ولديهم قيود على السوائل استشارة الطبيب قبل زيادة كمية السوائل التي سيتم تناولها.

بالإضافة إلى تناول السوائل ، يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الوقاية من حصوات الكلى. وفقًا للخبراء يجب على المرء أن يستهلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الملح والأكسالات ، لأنها تساهم في تكوين حصوات المسالك البولية. يمكن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر عند تناول مكملات الكالسيوم ، لأنها مرتبطة بارتفاع خطر تكوين حصوات الكلى.

بشكل عام ، تتكون حصوات الكلى بسبب البلورات المتراكمة في المسالك البولية وتسبب المشاكل إذا ظلت دون حل. وبالتالي ، من المهم تعديل تناول السوائل وخطة النظام الغذائي لمنع المشكلة. كما أن التنسيق مع الطبيب أمر ضروري في إدارة الحالة.

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