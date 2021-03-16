طبيب البوابة: كيف يساعد الزنجبيل على علاج التهاب الحلق؟

الزنجبيل ، عشبة نفاذة تشكل جزءًا جوهريًا من التوابل الآسيوية. ليس فقط للطعم، يستخدم الزنجبيل على نطاق واسع لفوائده الطبية المختلفة. من أكثر الفوائد الصحية شيوعًا والمثبتة علميًا للزنجبيل أنه يمكن أن يعالج التهاب الحلق ...

يساعد الزنجبيل في تهدئة التهاب الحلق بطريقتين - الأولى عن طريق تخفيف الألم والثانية عن طريق مكافحة الالتهابات. إليك بالضبط كيف يساعد الزنجبيل في تخفيف التهاب الحلق والطرق السهلة التي يمكنك تناولها.

الخصائص الطبية

الزنجبيل غني بالمركبات النشطة بيولوجيا ، وهي المغذيات النباتية الموجودة في بعض الأطعمة المفيدة لصحتك. أكثر المركبات النشطة بيولوجيًا فائدة في الزنجبيل هي شوغول وجينجيرول.

تحتوي هذه المركبات النشطة بيولوجيًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في إدارة وتقليل مخاطر التهاب الحلق.

يحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

وفقًا لدراسة واحدة في أنبوب الاختبار ، يمكن لمحلول 10 في المائة من مستخلص الزنجبيل أن يمنع نمو Streptococcus mutans و Candida Albicans و Enterococcus faecalls ، وهي الكائنات الحية الدقيقة المسؤولة عن التهابات الفم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة كيف يمكن أن يمنع الزنجبيل نمو الفيروسات والبكتيريا التي تسبب التهاب الحلق.

يحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة ، والتي لها فوائد وقائية وشفائية ضد الأمراض المختلفة. وجدت إحدى الدراسات أيضًا أن الزنجبيل الطازج يحتوي على المزيد من الفوائد المضادة للأكسدة مقارنة بالزنجبيل المجفف.

التأثيرات المضادة للالتهابات

يحدث الألم الذي تشعر به عند المعاناة من التهاب الحلق بسبب التهاب وحكة في الحلق. يحدث الالتهاب نتيجة استجابة الجهاز المناعي لجسمك للعدوى.

يساعد الزنجبيل على منع البروتينات المسببة للالتهابات في الجسم. تؤدي هذه البروتينات إلى آلام التهابية وحكة.

أظهرت دراستان مختلفتان أن الزنجبيل يساعد في التهاب اللوزتين وألم التهاب البلعوم. في دراسة ، وجد 7 من كل 10 مشاركين مصابين بالتهاب اللوزتين المزمن راحة في أعراض التهاب اللوزتين الحاد بعد تناول الزنجبيل.

يقوي جهاز المناعة

تساعد المركبات الموجودة في الزنجبيل في تعزيز المناعة وبالتالي تقليل وقت الشفاء.

يحدث التهاب الحلق بسبب الفيروسات ، وبينما قد لا تقتل أدوية البرد الفيروس ، فإن الزنجبيل قد يؤدي الغرض فقط.

أظهرت دراسة معملية أن الزنجبيل يمكن أن يحفز جهاز المناعة لقتل الفيروسات. هذا يجعل الزنجبيل مسكنًا سريعًا للألم. على الرغم من أن هناك حاجة لدراسة على البشر لتأكيد هذه النتائج.

يحمي الزنجبيل من الميكروبات

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تهدئة التهاب الحلق عن طريق الحماية من البكتيريا ومسببات الأمراض والسموم ، والتي تسمى أيضًا الميكروبات. يمكن أن تؤدي بعض هذه الميكروبات إلى التهاب الحلق.

قارنت دراسة فعالية مستخلص الزنجبيل والمضادات الحيوية على البكتيريا المسببة للبكتيريا. بالنسبة للدراسة ، تم استخلاص الزنجبيل بكميات مختلفة من جذور وأوراق النبات وتم تخفيفه بالإيثانول والماء.

كان المحلول المصنوع من الأوراق والمضادات الحيوية فعالاً بنفس القدر في تثبيط البكتيريا مثل المضادات الحيوية. على الرغم من أن المذيبات القائمة على الإيثانول كانت أكثر فعالية من المذيبات المائية. كان البحث عبارة عن أنبوب اختبار واحد وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات المضادة للميكروبات للزنجبيل على البشر.

طرق استهلاك الزنجبيل لتسكين التهاب الحلق

جذر الزنجبيل

الزنجبيل متاح بسهولة في محلات الخضار والبقالة. يمكنك استخدامه عن طريق إزالة السطح الخارجي الذي يشبه اللحاء. ثم قم بقطع قطعة بحجم بوصة واحدة وامضغها. يمكنك ابتلاع الجذر عندما يتحول إلى لب بعد المضغ.

مستحلب الزنجبيل

يمكنك الحصول على مستحلب الزنجبيل من الصيدلية أو من متجر البقالة المحلي. اقرأ التعليمات بعناية قبل تناولها. تأكد من أن المنتج الذي تشتريه يحتوي على زنجبيل حقيقي.

شاي الزنجبيل

احتساء شاي الزنجبيل الساخن طريقة شائعة وفعالة لتسكين التهاب الحلق. الشاي الدافئ ملطف لالتهاب الحلق.

يمكنك صنع شاي الزنجبيل في المنزل عن طريق غلي ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل الجاف في كوب واحد من الماء أو ببشر 2 بوصة من الجذور في كوب واحد من الماء.

اترك الشاي ينقع لمدة خمس دقائق ، ثم صفيه واستهلكه. يمكنك شرب هذا مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتعزيز طعم الشاي وخصائصه الطبية.

موانع استهلاك الزنجبيل:

جذر الزنجبيل آمن لمعظم الناس ولكنه يمكن أن يسبب الحساسية لدى البعض. تذكر أيضًا أن الزنجبيل ليس بديلاً عن الأدوية التي يصفها الطبيب. يمكنك الحصول عليه مع الدواء.

إذا كنت حاملاً ، فإن تناول الكثير من الزنجبيل يمكن أن يسبب عدم الراحة في المعدة.

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