طبيب البوابة: لا تتغاضى عن هذا المؤشر لنقص الحديد تعد خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) جانبًا مهمًا من جوانب جسم الإنسان. فهو لا يحمل الأكسجين فقط من رئتينا إلى باقي أجسامنا ، ولكنه أيضًا يطلق ثاني أكسيد الكربون إلى رئتيك لتخرجه من الزفير. يعتمد جسمنا على مستويات الحديد الصحية في الجسم لإنتاج كرات الدم الحمراء.

بعد قولي هذا ، يمكن أن يؤدي نقص هذا المعدن الحيوي في كثير من الأحيان إلى مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك التعب وضيق التنفس. يحدث هذا لأن الجسم لم يعد قادرًا على إنتاج خلايا الدم المركزية لنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

علاوة على ذلك ، يرتبط انخفاض مستويات الحديد في الجسم أيضًا بحالة خطيرة تسمى فقر الدم ، وهذا هو السبب في أن حالة النقص تسمى غالبًا فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

طبيب البوابة: لا تتغاضى عن هذا المؤشر لنقص الحديد

كيف يمكن أن يؤثر نقص الحديد على عينيك؟

يؤثر نقص الحديد على الإنتاج الصحي لخلايا الدم الحمراء في الجسم ، مما يعيق العديد من وظائف الجسم. ومع ذلك ، غالبًا ما تكون العين هي جزء واحد غير مستكشَف من الجسم. يمكن أن يؤدي نقص المعادن هذا أيضًا إلى خسائر فادحة في الصحة البصرية للفرد.

يعتقد الخبراء أن نقص الحديد يمكن أن يمنع الدم من حمل كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجة العين ، مما قد يؤدي إلى الشحوب ولهذا يبحث الأطباء في كثير من الأحيان عن الشحوب في مرضاهم عند البحث عن علامات نقص الحديد.

طبيب البوابة: لا تتغاضى عن هذا المؤشر لنقص الحديد

أحد الأعراض التي يجب ملاحظتها في الجفن السفلي

يمكن أن يصبح الضعف والتعب المستمر سببًا للقلق وقد يدفعك إلى غرفة الطبيب. من المحتمل أن يقوم طبيبك بإجراء بعض الفحوصات الأساسية بما في ذلك فحص الجفون السفلية. هذا لأنهم يبحثون عن شحوب في الجفون السفلية ، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا على نقص الحديد.

الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء هو ما يعطي الدم لونه. لذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الحديد أو نقصه في الجسم إلى جعل الدم أقل شبهاً به.

عادة ما تظهر العين الطبيعية بلون وردي باهت. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من نقص في الحديد في الجسم ، فقد يبدو جفنك الداخلي أكثر بياضًا.

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العلامات التحذيرية الشائعة لنقص الحديد

وفقًا للمعهد الوطني للصحة والرئة والدم ، "قد لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد الخفيف أو المتوسط.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الأكثر خطورة قد يسبب أعراضًا شائعة لفقر الدم ، مثل التعب وضيق التنفس أو ألم الصدر."

علاوة على ذلك ، يمكن أن يسبب نقص الحديد أعراضًا أخرى بما في ذلك الدوخة وبرودة اليدين والقدمين وشحوب الجلد، وهشاشة الأظافر والتهاب اللسان.

طبيب البوابة: لا تتغاضى عن هذا المؤشر لنقص الحديد

كيف تعرف إذا كنت تعاني من نقص الحديد؟

لتأكيد تشخيصك ، قد ينصحك طبيبك بإجراء فحص تعداد الدم الكامل (FBC) ، والذي سيحدد حجم خلايا الدم الحمراء ولونها ، الهيماتوكريت ، وهي النسبة المئوية لحجم الدم المكون من خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين والفيريتين ، وهو بروتين يساعد على تخزين الحديد في الجسم.

طبيب البوابة: لا تتغاضى عن هذا المؤشر لنقص الحديد

طرق زيادة مستويات الحديد في الجسم

هناك عدد من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من مستويات الحديد في الجسم.

وفقًا لمايو كلينك ، تعتبر اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ والفواكه المجففة والحبوب المدعمة بالحديد مثل الخبز والمعكرونة من أفضل مصادر الغذاء للحديد.

علاوة على ذلك ، لزيادة امتصاص الحديد ، قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين ج أو حمض الأسكوربيك.

طبيب البوابة: لا تتغاضى عن هذا المؤشر لنقص الحديد

هل تتناول المكملات الغذائية؟

يعتمد تناول المكملات الغذائية تمامًا على مدى شدة النقص لديك. بعد إجراء الاختبار ، سيخبرك طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات أم لا. فقط عندما تكون مستويات الحديد منخفضة جدًا ، يتم وصف المكملات الغذائية ، ويوصي الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بالحديد.

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