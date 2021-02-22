طبيب البوابة: لا يحتاج كل شخص إلى 8 ساعات من النوم؟

لقد قيل لنا مرارًا وتكرارًا أن الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلًا أمر بالغ الأهمية لكل فرد. النوم الهادئ يمكّن الجسم من إصلاحه وتهيئتنا لمواجهة يوم آخر...

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وبسبب هذه الفكرة ، عندما نجد صعوبة في النوم ليلاً في معظم الأوقات، نتساءل كيف سنعيش في اليوم التالي بساعات أقل من النوم. الحقيقة أنه لا توجد ساعات نوم مثالية. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى أكثر من ثماني ساعات من النوم بينما قد يعيش آخرون لمدة ست ساعات.

كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان؟

لا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال. إنه يختلف من شخص لآخر ويومك. تشير الدراسات إلى أن أنماط النوم واضطرابات النوم وراثية. لذا ، كل ذلك يعود إلى حمضك النووي. يمكنك أن تشعر بالراحة حتى بعد ست ساعات من النوم أو قد تحتاج إلى الراحة لمدة تسع ساعات لتشعر بالحيوية. بصرف النظر عن ذلك ، يمكن لبعض العوامل الخارجية أيضًا أن تلعب دورًا حاسمًا.

الدورة الشهرية

قبل وأثناء الدورة الشهرية ، يمر جسم المرأة بالعديد من التغييرات الداخلية. غالبًا ما تجعل التشنجات وتقلب المزاج والتعب من الصعب النوم أو البقاء نائمًا. في هذا الوقت ، قد تحتاج النساء إلى مزيد من النوم أكثر من المعتاد للتعافي. وقد لوحظ أنه بعد الفترة يتناقص عدد ساعات النوم.

التغيرات الموسمية

قد تغير البيئة الخارجية ودرجة الحرارة أيضًا احتياجات نومك. يؤثر التغيير في وقت غروب الشمس وشروق الشمس على مستويات الميلاتونين والوقت الذي تبدأ فيه بالشعور بالنعاس. إذا غربت الشمس في منطقتك لاحقًا ، فقد لا تشعر بالنعاس حتى وقت متأخر من الليل. كما هو الحال في فصل الشتاء ، تكون الليالي أطول وتتناقص ضوء الشمس طوال اليوم ، مما يجعلنا نشعر بمزيد من التعب. في النهاية ، ننام لساعات أطول.

القضايا الصحية

نحتاج إلى قدر أقل من الراحة عندما نكون بصحة جيدة. لذلك يتغير وقت نومنا واستيقاظنا تلقائيًا وفقًا لذلك. يساعد النوم على التعافي ونحتاجه أكثر عند مكافحة العدوى. في الواقع ، يمكن أن يكون النوم المفرط علامة على وجود حالة صحية أساسية.

كيف تحدد وقتك المثالي؟

نحن جميعًا مختلفون عن بعضنا البعض - عادتنا اليومية ، والتمرين ، والصحة ، وجدول العمل. لذلك ، لا توجد طريقة مثالية لتحديد مقدار النوم الذي ستحتاجه. ما تشعر به عند الاستيقاظ هو أفضل طريقة لتحديد مقدار النوم الذي تحتاجه. بعد النوم لمدة ست ساعات إذا كنت تشعر بالنشاط فهذه علامة جيدة ، وإلا فإنك تحتاج إلى تمديد ساعات نومك.

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