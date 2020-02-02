طبيب البوابة: لماذا الصداع النصفي أكثر شيوعا بين النساء؟

الصداع النصفي هو صداع أكثر حدة نسبيًا ، مما يسبب ألمًا يشبه الخفقان على جانب واحد من الرأس ونادراً ما يكون على كلا الجانبين. وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان أو عدم وضوح الرؤية أو الحساسية المفرطة للروائح أو الضوء أو الأصوات. يمكن أن تستمر نوبات الصداع النصفي لساعات ، وقد يستغرق الأمر أحيانًا أيامًا للعودة إلى الحالة الطبيعية.

يمكن أن تصيب الحالة الأشخاص من جميع الفئات العمرية والجنس ، ولكن لا يزال ، فإن الغالبية العظمى من النساء اشتكين من المشكلة وطلب المساعدة الطبية. ولكن لماذا هو أكثر شيوعا بين النساء؟

السبب:

وفقًا لعلماء جامعة ميغيل هيرنانديز في إلتشي ، إسبانيا ، فإن السبب في كون الصداع النصفي أكثر شيوعًا بين النساء قد يكون مرتبطًا بنشاط الهرمونات الجنسية.

بينما اقترحت دراسة أخرى نشرت في مجلة فرونتيرز في العلوم البيولوجية الجزيئية نفس الشيء. وقد أجريت الدراسة على الحيوانات ، مما ساعد على تأسيس الصلة بين الهرمونات الجنسية الأنثوية والصداع النصفي. وكشف أن الاستروجين يجعل الخلايا حول العصب في الرأس والأوعية الدموية أكثر حساسية لمحفزات الصداع النصفي. وبسبب هذا فغالبا ما تعاني النساء من مشكلة الصداع النصفي.

أيضا ، النساء اثناء فترة الحيض أكثر عرضة للصداع النصفي من الرجال بسبب التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين. وفي الوقت نفسه ، يحميهم هرمون الجنس من الذكور من الصداع.

ومع ذلك ، فإن العلاقة بين الصداع النصفي والهرمونات أكثر تعقيدًا وتتطلب المزيد من التجربة.

الطرق الطبيعية للتخلص من مشكلة الصداع النصفي :

في حين أن معظم الناس يعتمدون على مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية، فإن بعض العلاجات المنزلية تكون فعالة في علاج آلام الصداع النصفي. فيما يلي أكثر ثلاثة علاجات طبيعية شيوعًا يمكنك تجربتها عند التعرض لهذه المشكلة.

زيت اللافندر: أثبت استنشاق زيت اللافندر الأساسي أنه يخفف من أعراض الصداع النصفي. وفقًا للدراسة التي أجريت في عام 2012 ، فإن الأشخاص الذين استنشقوا زيت اللافندر أثناء نوبة الصداع النصفي شعروا بالراحة أسرع.

الزنجبيل: الزنجبيل لا يضيف نكهة للطعام فحسب ، بل إنه فعال للغاية في الصداع النصفي. يمكنك استخدام شاي الزنجبيل أو مكملات الزنجبيل عند الإصابة بالصداع النصفي للراحة.

التدليك: تدليك العنق والكتف برفق قد يساعد أيضًا في تخفيف التوتر وألم الصداع النصفي. يمكنك استخدام زيت النعناع أو الروزماري.