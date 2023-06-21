البوابة - نشعر جميعًا بالكسل و التعب من وقت لآخر ، ولكن بالنسبة لبعض الناس ، فإن التعب هو رفيق دائم. هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نشعر بالإرهاق والتعب تعالوا نتعرف على بعض هذه الأسباب الهامة.

طبيب البوابة: لماذا تشعر بالكسل و التعب معظم الوقت؟



1. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم. هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للإرهاق. يحتاج البالغون إلى حوالي 7-8 ساعات من النوم كل ليلة ، لكن الكثير من الناس لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

2. اضطرابات النوم. هناك العديد من اضطرابات النوم المختلفة التي يمكن أن تسبب التعب ، مثل توقف التنفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساق وداء التغفيق.

3. حالات طبيه. بعض الحالات الطبية ، مثل فقر الدم ومتلازمة التعب المزمن والاكتئاب ، يمكن أن تسبب التعب أيضًا.

4. الأدوية. بعض الأدوية ، مثل تلك المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب ، يمكن أن تسبب التعب أيضًا كأثر جانبي.

5. الضغط. يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى الإرهاق. عندما نشعر بالتوتر ، تفرز أجسامنا هرمونات يمكن أن تعطل النوم وتجعلنا نشعر بالتعب.

6. التغذية السيئة. يمكن أن يساهم النظام الغذائي السيئ أيضًا في الشعور بالتعب. إن تناول طعام منخفض في نظام غذائي أو غني بالأطعمة المصنعة يمكن أن يجعلنا نشعر بالإرهاق.

7. عدم ممارسة الرياضة. التمرين مهم للصحة العامة ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التعب. عندما نمارس الرياضة ، تفرز أجسامنا الإندورفين ، الذي له تأثيرات تعزز الحالة المزاجية وتعزز الطاقة.



طبيب البوابة: لماذا تشعر بالكسل و التعب معظم الوقت؟

إذا كنت تشعر بالتعب معظم الوقت ، فمن المهم التحدث إلى طبيبك لاستبعاد أي حالات طبية أساسية. بمجرد استبعاد أي أسباب طبية ، هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين مستويات الطاقة لديك ، مثل:

• الحصول على قسط كاف من النوم. هذا هو أهم شيء يمكنك القيام به لتحسين مستويات الطاقة لديك. اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.

• ممارسة الرياضة بانتظام. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين جودة نومك وزيادة مستويات الطاقة لديك. اهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

• اتباع نظام غذائي صحي. تأكد من تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. ستمنحك هذه الأطعمة العناصر الغذائية التي تحتاجها لتشعر بتحسن.

• إدارة الإجهاد. ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر ، مثل اليوجا أو التأمل أو قضاء الوقت في الطبيعة.

• تجنب الكافيين والكحول قبل النوم. يمكن أن تتداخل هذه المواد مع النوم ، مما قد يؤدي إلى الإرهاق.

إذا جربت هذه الأشياء وما زلت تشعر بالتعب ، فتحدث إلى طبيبك مرة أخرى. قد يكونوا قادرين على التوصية بعلاجات أخرى أو مساعدتك في تحديد الحالة الطبية الأساسية.

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