البوابة - لا يستطيع كل الناس الاستيقاظ بقوة ونشاط في الصباح . يشعر البعض بالنعاس الشديد ، وبالتالي يلجئون إلى بعض الأساليب التي يمكن أن تعيق إنتاجيتك طوال اليوم. تذكر أن الصباح هو الوقت الذي يحدد مزاج اليوم بأكمله ، لذا إليك قائمة بالأشياء التي يجب عليك تجنب القيام بها في الصباح.

5 أشياء يجب تجنب القيام بها في الصباح



1. الضغط على زر تأجيل المنبه

في حين أنه قد يكون من المغري البقاء في السرير لفترة أطول قليلاً، فإن الضغط المتكرر على زر التأجيل يمكن أن يعطل دورة نومك ويجعلك تشعر بالدوار. بدلًا من ذلك ، حدد وقتًا ثابتًا للاستيقاظ وحاول النهوض من السرير بمجرد انطلاق المنبه.

2. عدم تناول وجبة الإفطار

غالبًا ما يكون الإفطار أهم وجبة في اليوم. يمكن أن يؤدي تخطيها إلى انخفاض مستويات الطاقة وانخفاض التركيز والإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم. يجب أن تهدف إلى تناول وجبة فطور متوازنة لتغذية جسمك وعقلك لليوم التالي.

3. التحقق من هاتفك عند الاستيقاظ

بداية يومك بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أمرًا مربكًا ويشتت انتباهك عن الأنشطة الأكثر أهمية. تجنب إغراء تصفح هاتفك أول شيء في الصباح. بدلًا من ذلك ، خصص وقتًا للأنشطة الذهنية مثل التأمل أو القراءة أو التفكير في أهدافك. سيبقي هذا عقلك منتعشًا ونشطًا ومنتجًا.

4. تخطي النشاط البدني

يمكن أن يكون لممارسة بعض أشكال النشاط البدني في الصباح فوائد عديدة ، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية وزيادة مستويات الطاقة وتحسين وظائف الجسم. ستشعر بالانتعاش الشديد والحيوية في الصباح. تجنب عادة عدم ممارسة الرياضة قدر الإمكان. حاول تضمين تمرين قصير أو روتين تمارين الإطالة أو حتى المشي لمسافة قصيرة لتحريك جسمك وتعزيز عملية الأيض.

5. استعجل في روتينك الصباحي

لا تبدأ يومك أبدًا بطريقة مستعجلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والشعور بالفوضى. تجنب عادة الإسراع في روتينك الصباحي عن طريق تخصيص وقت كافٍ لأنشطة مثل الاستحمام وارتداء الملابس والاستعداد لليوم التالي.

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