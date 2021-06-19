طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الذراع بعد تلقي لقاح كورونا؟

بعد أن شهدنا على الفوضى التي أحدثتها الموجة الثانية من فيروس كورونا ، لا بد أن نظل مستعدين لموجة ثالثة محتملة. ومع قيام الدول برفع قيودها الحدودية وفرار العديد الى القرى، يبدو أن الطريقة الوحيدة لتجنب مرحلة مدمرة أخرى هي من خلال التطعيم الجماعي ...

وسط كل الفوضى المحيطة بنقص اللقاحات ، يشعر البعض بالارتياح لأخذ جرعة اللقاح الخاصة بهم. ونظرًا للآثار الجانبية وحالات ردود الفعل السلبية ، لا يزال هناك العديد من الناس الذين يحاولون شق طريقهم لأخذ اللقاح في الوقت المناسب.

بصرف النظر الخوف والقلق قبل اللقاح الكثير من الأشخاص يتحدثون عن الحمى والتعب وآلام بعد اللقاح. وبينما يستمر الألم من يوم أو يومين، لا يزال الكثيرون يتساءلون عن هذه الألم.

يمكن أن يكون التهاب الذراع من الآثار الجانبية الشائعة للقاح كوفيد-19

يعد التهاب الذراع من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا التي أبلغ عنها الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كوفيد-19. في حين أنه رد فعل خفيف على اللقاح ، لا يزال الكثيرون يتساءلون عما يسبب الألم في الذراعين وما يجب عليهم فعله لتخفيفه.

لماذا تشعر بألم في ذراعيك بعد اللقاح؟

يقترح الخبراء أن التهاب الذراع هو نتيجة استجابة مناعية الجسم للقاح. عندما تتعرض لأثر جانبي للقاح ، فهذا يعني أن مناعتك تلعب دورها وتعمل كما ينبغي. اللقاحات هي محاكاة للفيروس ولذلك فعند حقنها في الجسم يستجيب لها الجهاز المناعي ويحاول حماية الجسم من العوامل الممرضة. وهذا بدوره يؤدي إلى ردود فعل مختلفة.

نظرًا لأن لقاحات كوفيد-19 تُعطى عن طريق الحقن العضلي ، أي الحقن المباشر في العضلات ، فإن اللقاح يتسبب في حدوث التهاب في الموقع حيث يتم إعطاء اللقاح. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا أن يعزى الألم إلى الإصابة التي تسببها الحقن.

طرق لتخفيف ألم اللقاح

بينما يستمر وجع الذراع بعد التطعيم لمدة يوم أو يومين ، إلا أنه لا يمثل مصدر قلق. من أجل تخفيف الألم ، ينصح الخبراء بحركات الذراع اللطيفة والمستمرة. هذا يحفز تدفق الدم إلى المنطقة مما يساعد على تقليل الألم. يمكنك أيضًا وضع كمادة باردة لتخفيف الألم. ومع ذلك ، لا تنس أن الألم هو علامة على عمل جهاز المناعة لديك.

لقاحات كوفيد-19 مهمة جدًا

اعتبارًا من الآن ، تعد لقاحات كوفيد-19 هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من الفيروس. بصرف النظر عما إذا كنت شابًا وبصحة جيدة أو تندرج تحت فئة الفئات الأكثر ضعفاً ، فإن الموجة الثانية من فيروس كورونا أثرت على كل شخص تعامل معها تقريبًا. لذلك ، من الأهمية بمكان أن تحصل على اللقاح ، متى وجدته.

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