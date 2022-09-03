طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الصدر؟ بعد أكثر من عامين على جائحة كوفيد-19، تعلمنا بطريقة ما كيفية التعامل مع الفيروس. على الرغم من أن المتغيرات الجديدة تستمر في الظهور وتشكل العديد من التحديات الصحية ، إلا أن هناك الآن استراتيجيات فعالة للتعامل مع نفس المشكلة.

ومع ذلك ، فإن ما يحير الناس لحد الآن هو تشابه أعراض كوفيد-19 مع مشاكل صحية أخرى. من الحمى والتهاب الحلق إلى التعب ، تشترك العديد من أعراض SARs-CoV-2 في التشابه مع أمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا والحساسية الموسمية والمزيد.

يمكن أن يكون الأمر مخيفًا أكثر في ضوء الأعراض الشديدة بما في ذلك ضيق التنفس وألم الصدر ، والذي يمكن أن ينتج عن كل من نوبة القلق و وكوفيد-19، فكيف تفرق بين الاثنين؟

طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الصدر؟

ما هو شعور ألم الصدر المصاحب لـ كوفيد-19؟

إن فيروس كورونا المستجد ، كما يعلم الجميع ، هو مرض تنفسي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض ، بما في ذلك حرق الصدر وضيقه وألمه.

توصلت الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 17.7 في المائة من الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 يعانون من آلام في الصدر. ومع ذلك ، فإن هذه الدراسة تتعلق بالوقت الذي سبق موجة اوميكرون.

ومع ذلك ، فإن ألم الصدر هو أحد الأعراض الشديدة والخطيرة لمرض كوفيد، والذي قد يكون ناتجًا عن إصابة أو التهاب في الأنسجة المحيطة بالرئتين. قد يجد المرء صعوبة في التقاط أنفاسه ، ويعاني من ضيق في الصدر وقد لا يصل الهواء الكافي إلى الرئتين.

طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الصدر؟

كيف يسبب القلق ألم في الصدر وما هي العلامات الأخرى؟

القلق هو حالة يعاني فيها الشخص من قلق وخوف شديد ومفرط ومستمر من مواقف معينة. يمكن للشعور بالتوتر أو القلق أن ينشط استجابة "القتال أو الهروب" ، مما يؤدي إلى أعراض مثل ضيق العضلات وخفقان القلب والارتعاش.

يمكن أن يؤدي الإجهاد المتزايد إلى زيادة شد العضلات حول الصدر ، مما يسبب ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس. غالبًا ما يرتبط ألم الصدر المرتبط بالقلق بألم حاد وارتعاش أو تشنج عضلي غير عادي في صدرك.

ومن المثير للاهتمام أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب القلق أيضًا. وفقًا لموجز علمي صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ، في السنة الأولى من جائحة كوفيد-19، زاد الانتشار العالمي للقلق والاكتئاب بنسبة هائلة بلغت 25٪. أدى هذا مرة أخرى إلى زيادة الارتباك إلى حد كبير.

طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الصدر؟

ما الفرق بين ألم الصدر الناتج عن القلق و كوفيد

في حين أن كلاً من كوفيد والقلق يمكن أن يؤديا إلى ضيق وألم في الصدر ، إلا أنه يمكن أن يصاحبهما أعراض مختلفة تمامًا.

في حين أن القلق يمكن أن يسبب ضائقة عقلية ومشاعر الخوف وخفقان القلب وفرط التنفس ، يرتبط كوفيد-19 بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف وآلام الجسم. كان فقدان حاسة الشم والتذوق إحدى السمات المميزة لـ كوفيد-19، خاصةً عندما كان متغير دلتا هو الأكثر انتشارًا.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا استمر ألم صدرك من 5 إلى 20 دقيقة ، فمن المحتمل أن يكون السبب هو القلق . عادة ما يكون ألم الصدر المصاحب لـ كوفيد مستمرًا ويمنحك الشعور بالضيق والضغط.

طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الصدر؟

أعراض أخرى يمكن أن تشير إلى القلق وكوفيد

ومع ذلك ، هناك أعراض قد تحدث مع كل من كوفيد-19 والقلق. ويشمل ذلك التعب والقشعريرة وآلام المعدة والغثيان والتعرق والشعور بالإغماء.

أفضل طريقة لتأكيد تشخيصك هي الحصول على اختبار كوفيد. يمكنك إما اللجوء إلى اختبار مستضد سريع ، والذي يعطي نتائج سريعة أو اختيار اختبار RT PCR ، وهو أكثر موثوقية ، ولكنه يستغرق وقتًا أطول لتقديم النتائج.

طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الصدر؟

متى تطلب العناية الطبية؟

على الرغم من أنه مع متغير أوميكرون، فإن الأعراض الشديدة مثل ألم الصدر وضيق التنفس أقل احتمالية ، فمن المهم طلب المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض وزدادت سوءًا بمرور الوقت. من المهم أن تحصل على فحص شامل لمعرفة السبب الأساسي. من الأهمية بمكان أن تستعين بطبيب إذا كانت نوبات الألم مفاجئة ولا تستجيب للأدوية.

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