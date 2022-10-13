طبيب البوابة: لماذا تقاوم النساء الأمراض أفضل من الرجال؟ في حين أن الأمراض لا تفرق بين أحد ، تميل النساء إلى الوقاية منها أفضل من الرجال. وفقًا لمسح حديث ، كان الرجال الأعلى هدفاً للإصابة لـ كوفيد-19 مقارنة بالنساء. لكن لماذا يوجد هذا الاختلاف وما الذي يجعل المرأة محصنة ضد الفيروس.

طبيب البوابة: لماذا تقاوم النساء الأمراض أفضل من الرجال؟

هل هذا صحيح بالنسبة للإصابة بفيروس كوفيد-19 ؟

يقول الأطباء بأن النساء يتعاملن مع كوفيد بشكل أفضل مقارنة بالرجال ، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن تقسيمها حتى إلى المستوى الجزيئي. صحيح أن النساء أقل عرضة للوقوع فريسة لكوفيد-19 ومتغيراته العديدة مقارنة بالرجال .

طبيب البوابة: لماذا تقاوم النساء الأمراض أفضل من الرجال؟

النساء لديهن مستقبلات أقل لكوفيد-19

وراثيًا ، توجد مستقبلات فيروس كوفيد-19، المسماة ACE 2 ، أكثر عند الرجال مقارنة بالنساء. لذلك ، وبسبب هذا المستقبل ، يمكن للفيروس أن ينتقل إلى أعضاء متعددة ، وهذا يتسبب في إصابة الرجال بالعدوى أكثر من النساء.

طبيب البوابة: لماذا تقاوم النساء الأمراض أفضل من الرجال؟

النساء يتكيفن بشكل أفضل

في النساء ، يوجد هذا المستقبل أقل ، وبالتالي ، فإنهن قادرات على التكيف ومحاربة الفيروس بشكل أفضل من الرجال. على الرغم من أن انتشار الفيروس هو نفسه في كلا الجنسين ، إلا أنه بسبب الاختلاف في مستقبلات ACE 2 ، فإن النساء قادرات على محاربة كوفيد-19 بشكل أفضل. هناك العديد من الدراسات التي ادعت هذه النظرية.

طبيب البوابة: لماذا تقاوم النساء الأمراض أفضل من الرجال؟

البقاء في الداخل

بصرف النظر عن ذلك ، فإن غالبية النساء يبقين في منزلهن. ونتيجة لذلك ، فإنهم أقل تعرضًا للبيئة الخارجية والمواد المسببة للحساسية. من ناحية أخرى، يكون الرجال أكثر تعرضًا للبيئة الخارجية بسبب نشاطهم اليومي. تبقى النساء في العمل نسبيًا ويخترن الوظائف التي تسمح لهن بالبقاء في بيئة مغلقة.

طبيب البوابة: لماذا تقاوم النساء الأمراض أفضل من الرجال؟

تعتني النساء بأنفسهن بشكل أفضل

علاوة على ذلك ، من المرجح أن تتبع النساء العلاجات المنزلية مقارنة بالرجال مما يبني نظام المناعة لديهم لمكافحة العدوى. في الواقع، تتبع النساء هذه العلاجات المنزلية التي تعمل العجائب في تعزيز مناعتهن وهذا ينطبق على النساء من جميع الفئات العمرية.

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