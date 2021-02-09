طبيب البوابة: لماذا لا يزداد وزن طفلي الذي يرضع من الثدي؟

من الناحية المثالية ، يجب تغذية الأطفال بحليب الأم خلال الأشهر الستة الأولى من أجل التغذية والطاقة. حليب الأم الأصفر السميك مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المعززة للمناعة ، والتي تحميه من الأمراض وتساعده على النمو.

في بعض الحالات ، حتى عندما يتغذى الأطفال بشكل جيد ، فإن وزنهم يزداد ببطء أو بشكل غير متسق. هذا يجعل معظم الآباء يشعرون بالقلق إذا كان طفلهم يعاني من سوء التغذية. سنخبرك بأسباب هذا النمو البطيء ومتى يجب عليك طلب مساعدة المتخصصين.

النمو الطبيعي للطفل

الحقيقة أنه لا يوجد نمط ثابت لزيادة الوزن. يكتسب جميع الأطفال الوزن بطرق مختلفة ، ولكن بنمط ثابت ويمكن أن يساعدك ذلك على تتبع نموهم. بعد الولادة ، يفقد الأطفال 10 في المائة من وزنهم في الأسبوع الأول ، ويستعيدون وزنهم بعد أسبوع أو أسبوعين. خلال الأشهر الثلاثة القادمة ، يكتسبون حوالي 30 جرامًا يوميًا عند الرضاعة الطبيعية بشكل جيد. يختلف كل طفل عن غيره ويصعب تقييم مقدار الوزن الذي سيكتسبه المرء. لكن النمو البطيء أو غير المتسق يشير بالتأكيد إلى أنهم لا يحصلون على العناصر الغذائية الكافية.

سبب بطء النمو

يجب تغذية الأطفال حديثي الولادة جيدًا كل ساعتين إلى ثلاث ساعات. مع مرور الوقت تنمو معدتهم ويقل وقت التغذية. بشكل عام ، لاكتساب الوزن، يجب أن يكون إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها طفلك أكبر من استهلاك السعرات الحرارية. هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل طفلك لا يكتسب وزنًا باستمرار ، وأهم ثلاثة أسباب هي:

1.عدم تناول ما يكفي من السعرات الحرارية

2.عدم امتصاص العناصر الغذائية

3.حرق الكثير من السعرات الحرارية

1.عدم تناول ما يكفي من السعرات الحرارية

المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية للأطفال هو لبن الأم وعندما لا يحصلون على سعرات حرارية كافية فإن نموهم يتباطأ. قد يحدث هذا لأسباب مثل ضعف الإمساك بالحلمة وقصر جلسة الرضاعة وعدم كفاية إمدادات حليب الثدي. أطعمي طفلك على فترات منتظمة وضعي في اعتبارك أنه مع مرور الوقت ستنخفض جلسة الرضاعة. في حالة عدم إنتاج ما يكفي من حليب الثدي أو لا ترضعين بشكل صحيح ، استشيري طبيبك. قد يساعدونك في التغلب على هذه المضاعفات.

2.عدم امتصاص العناصر الغذائية

في بعض الحالات ، حتى عندما يتم تغذية الأطفال بشكل جيد ، يكون تقدمهم بطيئًا. قد يحدث هذا عندما لا يتمكنون من امتصاص العناصر الغذائية من الحليب بسبب بعض الظروف الصحية الأساسية. يمكن أن يتسبب الارتجاع المعدي المريئي (GERD) أو حساسية الطعام أو حساسية الطعام في إعاقة امتصاص العناصر الغذائية. قد يتقيأ الاطفال بعد جلسة الرضاعة مباشرة. لا تتأخري واستشري طبيب الأطفال على الفور في مثل هذه الحالات.

3.حرق الكثير من السعرات الحرارية

يتم استخدام جميع السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال إما للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم أو يتم تخزينها على شكل دهون. إنهم لا يفعلون شيئًا معينًا يمكن أن يساعدهم على حرق الكثير من السعرات الحرارية. لكن بعض الأطفال يحتاجون إلى سعرات حرارية لأنهم يستقلبون السعرات الحرارية التي يستهلكونها بسرعة. في حالة الولادة المبكرة أو أمراض القلب أو مشاكل التنفس ، يحتاج الأطفال إلى سعرات حرارية أكثر من المعتاد.

متى تطلب المساعدة؟

في حالة النمو البطيء ، استشر طبيبك. قد يقوم بتقييم الموقف وقد يوصي بإجراء فعال للتغلب على المشكلة. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك على زيادة الوزن.

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