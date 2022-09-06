طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك هل تعاني من ألم في المفاصل؟ قد يكون السبب ارتفاع حمض اليوريك، فما هو حمض اليوريك وكيف تعالج؟ حمض اليوريك هو مركب كيميائي ينتج أثناء تكسير الأحماض النووية DNA و RNA . في معظم الثدييات ، يتحول حمض اليوريك إلى آلانتوين. آلانتوين مادة قابلة للذوبان يمكن إذابتها في الماء. ومع ذلك ، مع تطور البشر ، فقدوا القدرة على إذابة هذه المادة.

طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك

ما هي علامات حمض البوليك؟

من علامات ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم، الآلام الشديدة والتيبس في المفاصل ، والاحمرار والتورم. حمض اليوريك هو جزء من وظائف التمثيل الغذائي لدينا ، ولكن بسبب التغيرات في نمط الحياة ، وزيادة استخدام بعض الأدوية ، فإن المستويات العالية من أحماض البوليك أصبحت الآن أمرًا شائعًا. ويسمى ارتفاع مستوى حمض البوليك في الدم فرط حمض يوريك الدم: أحد الأسباب الشائعة لفرط حمض يوريك الدم هو العادات الغذائية ، والتي تشمل تناول الكثير من الأسماك ، وغيرها من العناصر غير النباتية ، والقهوة ، والشوكولاتة ، وما إلى ذلك ، وتشمل الأسباب الأخرى أمراض مثل متلازمة التمثيل الغذائي .

متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من العلامات والأعراض ، مثل مرض السكري ، ومستويات غير طبيعية من الجلوكوز الصائم ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، وارتفاع مستويات حمض البوليك.

طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك

علامات وأعراض خلل حمض البوليك

لوحظ ارتفاع حمض البوليك في مرضى أمراض الكلى المزمنة. لذلك يمكن القول أن ارتفاع حمض البوليك هو مؤشر على وظائف الكلى غير الطبيعية. قد تترسب بلورات حمض اليوريك في المفاصل ويمكن أن تسبب التهاب المفاصل النقرسي الذي يظهر مع تورم مؤلم للمفصل مع احمرار وصعوبة في تحريك المفصل المصاب. يتأثر إصبع القدم الكبير بشكل أساسي ولكن يمكن أيضًا إصابة مفاصل أخرى مثل الكاحل والقدم والركبة وأحيانًا اليد والمعصم.

طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك

ماذا يحدث إذا تركت الحالة دون علاج؟

يمكن أن يسبب ارتفاع حمض البوليك النقرس (المفاصل المؤلمة) أو حصوات حمض البوليك. النقرس هو انتفاخ يتطور بسبب ترسب حمض البوليك في المفاصل. هذا الترسب يسبب التهاب المفاصل الصغيرة أو مفاصل القدمين. إذا لم يتم علاج النقرس ، فإنه يمكن أن يتلف المفاصل ويؤدي إلى تشوهات أخرى.

مرض آخر يمكن أن يسببه ارتفاع حمض البوليك هو حصوات حمض البوليك. لا تُرى هذه الحصوات عادةً في الأشعة السينية وتتطلب الكشف عن الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية. إذا كانت هذه الحصوات كبيرة بما يكفي ، وتسد مجرى البول ، يمكن أن تسبب تلف الكلى. كما أن وجود حصوات أكبر لفترة أطول يمكن أن يسبب تحسس الكلية بالبول.

طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك

من هو المعرض لخطر تطوير مستويات عالية من حمض البوليك؟

الأشخاص الذين لديهم نمط حياة وعادات غذائية غير صحية هم أكثر عرضة للخطر. كما ترفع بعض الأدوية من مستويات حمض اليوريك. إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم أو كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى ، فيجب عليك مراقبة مستويات حمض البوليك لديك. يمكن أن تجعلك بعض التشوهات الجينية ونقص الإنزيمات في جسمك عرضة للإصابة بفرط حمض اليوريك في الدم.

طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك

الاختبارات والتشخيص

يمكن إجراء اختبار حمض اليوريك كاختبار دم بشكل شائع. اختبارات حمض اليوريك شائعة في الفحص السنوي.

طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك

خطة العلاج

طالما أن الشخص بدون أعراض ، فلا داعي للعلاج. ولكن إذا كان مستوى حمض اليوريك مرتفعًا جدًا ، فيجب على المرء أن يقلل من تناول الأسماك والكحول والمواد الغذائية غير النباتية والشوكولاتة وتناول القهوة. دواءان شائعان يصفهما الطبيب هما الوبيورينول وفيبوكسوستات. يجب على المرء أن يكمل دورة هذه الأدوية.

طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك

هل هناك طرق لمعالجتها بشكل طبيعي؟

اشرب كمية كافية من الماء. الماء مهم .

التحول إلى نظام غذائي منخفض البيورين. تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين والمشروبات الكحولية وبعض الأسماك والمأكولات البحرية والمحار واللحوم العضوية مثل الكبد والبقول الكاملة والسبانخ والقرنبيط والفطر .

تعزيز فيتامين سي في نظامك الغذائي

تناول عصير الكرز

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