طبيب البوابة: لماذا يجب أن تأكل المزيد من الطماطم؟

هناك أطنان من الأطباق التي تحتاج الطماطم كأحد المكونات الرئيسية. ما لم يكن لديك ارتجاع حمضي ، نحن ننصحك بتناول المزيد من الطماطم! فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تدمج الطماطم في نظامك الغذائي:

الطماطم تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان

الليكوبين هو نوع من مضادات الأكسدة الموجود في الطماطم والمعروف جيدًا بقدرته على منع السرطان. يقول الخبراء أن الليكوبين جيد بشكل خاص في درء سرطان المريء والحنجرة والمعدة وعنق الرحم والبروستاتا والقولون. من أجل تفعيل المكون المكافح للسرطان هذا، انت بحاجة إلى تسخين الطماطم.

تناولها يساعدك على أن تبدو أصغر سنا

بصرف النظر عن الليكوبين ، هناك العديد من الأشكال الأخرى لمضادات الأكسدة في الطماطم. أحدها فيتامين سي وهو جيد جدًا لبشرتك. تعد اضافة الطماطم الى نظامك الغذائي طريقة رائعة للحفاظ على علامات الشيخوخة المختلفة لأن فيتامين C يحيد الجذور الحرة التي تسرع عملية الشيخوخة.

يحافظ على قلبك بصحة جيدة

تناول الكثير من مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم يساعد أيضًا على بقاء نظام القلب والأوعية الدموية بأفضل حال. وذلك لأن هذه الجزيئات التي تحارب الجذور الحرة تساعد على منع أكسدة الخلايا الدهنية ، وتمنعها من أن تنتهي على شكل كوليسترول يسد الشرايين. تمنعك الشرايين الخالية من الانسداد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الطماطم تعزز جهازك المناعي

يعلم الجميع أن فيتامين سي ضروري لنظام مناعة قوي. خاصة في هذا اليوم وهذا العصر حيث الحياة مجهدة ، والنظام الغذائي سيئ والملوثات البيئية منتشرة ، وجود نظام مناعة من الدرجة الأولى يمكن أن يعمل لصالحك. ستصاب بالمرض وتقل احتمالات الإصابة بالعدوى ، وستجد أنه من الأسهل الارتداد من الأمراض.

الطماطم تبقي عينيك لامعة

بخلاف فيتامين سي ، تحتوي الطماطم على فيتامين أ. من المعروف أن فيتامين أ جيد للعيون. يساعد هذا المغذي ، الذي يعتبر أيضاً مضاد للأكسدة ، على منع تلف طبقة الخلايا الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين والتي تسمى شبكية العين. تناول الطماطم إذا كنت ترغب في الحفاظ على رؤيتك 20/20 سليمة.

تناول الطماطم يحميك من التعرض لدخان السجائر

حتى لو لم تكن مدخنًا ، فقد تظل معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة والآثار الضارة الأخرى للتدخين إذا كنت تعيش مع مدخن. التدخين السلبي ، الذي يتعرض للتدخين السلبي ، يمكن أن يعرض صحتك للخطر. يقول الخبراء أن تناول الطماطم يمكن أن يقاوم آثار التدخين السلبي.

يمنع الإصابة بالتهابات المسالك البولية

بفضل قدرة الطماطم على زيادة إنتاج البول ، يمكن أن يساعد تناولها على منع التهابات المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية عن طريق طرد البكتيريا في المثانة. تقول السلطات الطبية أن الطماطم أيضًا جيدة جدًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان المثانة بشكل ملحوظ.

الطماطم تعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد تناول الطماطم بشكل منتظم على تطبيع حركة الأمعاء لأنها غنية بالألياف. يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على كميات كافية من الألياف على منع الإمساك بالإضافة إلى المضاعفات التي يسببها مثل الانتفاخ البطني والغازات المفرطة. كما تساعد الألياف الموجودة في الطماطم على درء سرطان القولون أيضًا.