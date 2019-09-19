طبيب البوابة: لماذا يجب أن لا تستحم بعد الأكل؟

مع أنماط حياتنا المزدحمة بشكل متزايد ، يصبح من شبه المستحيل اعتماد نفس نمط الحياة الصحي الذي تمتع به اجدادنا. وبالتالي ، إذا كنت تشعر بالتعب والخمول مؤخرًا ، فمن المهم الانتباه إلى عادات نمط حياتك.

إحدى هذه العادة هي معرفة الوقت الصحيح للاستحمام. يقال في كثير من الأحيان أنه لا يجب الاستحمام بعد تناول الطعام مباشرة. فما هو السبب وراء ذلك.

لماذا تستحم بعد الأكل مباشرة؟

إذا كان لديك ميل للتوجه إلى الحمام مباشرة بعد تناول وجبة الطعام، فقد تكون لدينا بعض الأخبار السيئة لك. من المعروف أن الاستحمام بعد الأكل يؤخر عملية الهضم لأن الدم حول المعدة يبدأ في التدفق إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ماذا يقول العلم الحديث

وفقًا للعلوم الطبية ، تنخفض درجة حرارة الجسم بعد الاستحمام. بما أن الجسم بدأ في البرودة ، يجب عليه العمل بجد للحفاظ على درجة الحرارة القياسية للمساعدة على الهضم. نتيجة لذلك ، تتباطأ عملية الهضم حيث أن الدم الذي يساعد في الهضم يبدأ في التدفق نحو أجزاء الجسم الأخرى. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى عدم الراحة والحموضة.