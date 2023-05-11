البوابة - لا شك وأنك سمعت أحدهم يحذرك من شرب الماء المثلج مباشرة من الثلاجة. يدعي هؤلاء أن شرب الماء البارد المثلج ضار بالقلب. لكن ما مدى صحة هذا الادعاء؟

طبيب البوابة: لماذا يجب أن نحذر من الماء المثلج ؟

رأي الخبراء

إن شرب الماء البارد أمر ضروري في الصيف وفي مثل هذا الطقس الحار. ومع ذلك ، فإن شرب كميات كبيرة من الماء البارد جدًا والمثلج فجأة يمكن أن يكون له في الواقع عواقب سلبية. يشرح الدكتور مانجيندر ساندو ، المدير الرئيسي لأمراض القلب، كيف يؤثر الماء البارد على صحتنا وما هي الأشياء التي يجب عليك تناولها وما هي الأشياء التي لا تحتاج إلى تناولها، وفقاً لساندو فأن شرب الماء المثلج مباشرة يمكن أن يسبب تشنج الأوعية الدموية المفاجئ في الشرايين. وهذا يحدث أكثر عندما تأخذ دشًا باردًا جدًا أو تدخل إلى الدش البارد على الفور ، وليس مجرد شرب كوب من الماء البارد.

ويضيف ساندو: "ومع ذلك ، يجب على مرضى القلب أن يحذروا من الإفراط في شرب الماء البارد لأنه يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وقد يسبب أيضًا تشنجًا قد يؤدي أحيانًا إلى نوبة قلبية".

ما هو تشنج الأوعية الدموية؟

التشنج الوعائي هو حالة تضيق فيها الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم. اعتمادًا على حدوثها ، هناك أنواع مختلفة من التشنج الوعائي مثل تشنج الأوعية التاجية والتشنج الوعائي الدماغي وتشنج الحلمة والتشنج الوعائي في أصابع اليدين والقدمين.

يحدث تشنج الأوعية التاجية في الغالب بسبب البرد ويتميز بالسكتة القلبية والإغماء والذبحة الصدرية أو ألم في الصدر ومتلازمة الشريان التاجي الحادة.

غالبًا ما تُلاحظ التشنجات الوعائية التي تحدث في أصابع اليدين والقدمين بسبب البرد وهي تغير لون الجلد وتشعر بالخفقان أو الوخز.

إذن ، ما هو الأفضل الماء البارد أم الدافئ؟

يقول العديد من خبراء الصحة إن شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة هو الأفضل ، ويؤكدون أن الحفاظ على الترطيب هو المفتاح.

يوصي العديد من خبراء الأيورفيدا بتناول الماء الفاتر بعد الوجبات للمساعدة في عملية الهضم.

يجب أن يكون المرء حذرًا جدًا بشأن الترطيب ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش لأنك عندما تشعر بالعطش تكون بالفعل مصابًا بالجفاف.

يجب على المرء التحقق من لون البول وإذا كان لونه أغمق ، حتى عندما لا تكون عطشانًا ، يجب أن ترطب نفسك.

مصادر بديلة للترطيب

يمكن تقليل الرغبة المفاجئة في تناول مشروب بارد إذا كان لديك مصادر بديلة للترطيب على مدار اليوم.

يمكن الحصول على الكثير من الماء من الفواكه والخضروات الغنية بالمحتوى المائي. على سبيل المثال ، يمكن أن يحافظ الخيار أو البطيخ أو حتى كوب من اللبن الرائب وما إلى ذلك على ترطيب جسمك طوال اليوم.

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