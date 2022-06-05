طبيب البوابة: مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال بقدر ما قد يكون أي شكل من أشكال اضطرابات الأكل مثيراً للقلق ، من الصعب على الناس التعرف عليه ، خاصةً عندما يعاني طفل صغير أو مراهق من ذلك. قد لا يشك الآباء في أي شيء في كثير من الأحيان حتى يصل إلى مرحلة خطيرة. قد يعتبرها الكثيرون "مرحلة" في حياة الطفل. ومع ذلك ، فإن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بطفلك.

بصفتك أحد الوالدين ، فأنت أفضل حليف لطفلك وأنتِ وحدك من يمكنه المساعدة في علاج حالتهم ، ولهذا من المهم أن تكوني على دراية باضطراب الأكل في المقام الأول. يجب أن تعرفي أيضًا ما هي علامات الاضطراب وكيف يمكنك التحدث مع طفلك عنها.

طبيب البوابة: مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال

ما هو اضطراب في الأكل؟

لا يعد اضطراب الأكل حالة واحدة فقط ، بل هو مجموعة من الحالات النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة. في البداية قد يصاب المرء بهوس بالطعام والوزن وشكل الجسم ، مما قد يتسبب في تغيير سلوكه الغذائي.

طبيب البوابة: مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال

هناك أنواع عديدة من اضطرابات الأكل. وتشمل هذه:

فقدان الشهية - الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية مهووسون بالنحافة وسوف يفعلون أي شيء للحفاظ على الوزن الزائد بعيدًا.

الشره المرضي - الشره المرضي هو حالة ، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام ثم اتخاذ تدابير للتخلص من السعرات الحرارية التي استهلكوها للتو. هذا يمكن أن يجعلهم مرضى للغاية.

اضطراب الأكل بنهم -هو اضطراب يفرط فيه الناس في تناول الأطعمة غير الصحية بشكل متكرر ، حتى عندما لا يكونون جائعين.

اضطرابات الأكل غير المحددة- تسمى أيضًا اضطرابات الأكل غير النمطية ، واضطرابات الأكل التي لم يتم تحديدها بخلاف ذلك هي تصنيف لاضطراب الأكل للأشخاص الذين لا يقعون في معايير التشخيص لأي اضطرابات أكل أخرى.

طبيب البوابة: مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال

الأعراض الجسدية التي يجب الانتباه إليها

اعتمادًا على نوع اضطراب الأكل الذي يعاني منه طفلك ، يمكن أن تختلف أعراض اضطراب الأكل وفقًا لذلك. تشمل بعض الأعراض الجسدية ما يلي:

زيادة أو خسارة الوزن غير المبررة

تعب وارهاق

مشاكل الجهاز الهضمي

دوار أو الشعور بالدوار

قشعريرة

التهابات الفم

كدمات وندبات على الأصابع والمفاصل وما إلى ذلك

رائحة نفس كريهة

طبيب البوابة: مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال

ما هي التغييرات السلوكية التي يجب الانتباه لها؟

بصرف النظر عن التغيرات الجسدية ، قد تكون هناك بعض الأعراض السلوكية التي يجب ملاحظتها عند الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات الأكل. وتشمل هذه:

الأكل القهري ، مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل

القيء بعد الأكل

كثرة استخدام الميزان

اهتمام مفاجئ بالطبخ

الرغبة في تناول الطعام بمفرده في الخفاء أو ارتداء ملابس فضفاضة

طبيب البوابة: مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال

أعراض نفسية:

قد يصاب المراهقون الصغار أو الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل أيضًا بأعراض نفسية بما في ذلك:

الهوس بالمظهر

تدني احترام الذات والثقة بالنفس

التعبير عن الذنب بعد الأكل

التوتر والقلق والغضب

نوبات ذعر

تقلبات مزاجية شديدة

إيذاء النفس والأفكار الانتحارية

طبيب البوابة: مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال

كيف تتحدث مع الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل

قد يكون التحدث مع الأطفال حول اضطرابات الأكل أكثر صعوبة مما تعتقد. إنها ليست نفس المحادثة التي تجريها مع أطفالك حول سن البلوغ أو الحيض.

يمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل على الصحة العقلية. لذلك ، فإن عدم اختيار كلماتك بحذر يمكن أن يضر أكثر من أي نفع. والأهم من ذلك ، الاستماع إليهم ومشاكلهم. إذا كانوا في الواقع يعانون من اضطراب في الأكل ، فاكتشف سبب تطويرهم له في المقام الأول.

وأخيراً، ثقّف نفسك بشأن اضطرابات الأكل حتى تتمكن من تفصيلها بعناية لطفلك ، دون تنبيههم. لا تعلق على أجسادهم. بل تحدث بحكمة عن مخاطر اتباع نظام غذائي صارم وكيف يؤثر سلبًا على الجسم. في أسوأ السيناريوهات ، عندما تشعر أنه لا يمكنك التدخل أكثر من ذلك ، اطلب المساعدة المتخصصة. لا عيب في اختيار العلاج طالما أنه يفيد طفلك.

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