طبيب البوابة: مؤشرات الإساءة العاطفية لطفلكم لا تقتصر إساءة معاملة الأطفال على كدمة أو لمسة سيئة ؛ بل يذهب أعمق بكثير من ذلك. في حين أن الإساءة الجسدية هي أكثر أشكال الإساءة التي يتم الحديث عنها ، إلا أن هناك نوعًا آخر له تأثير عميق على النمو العقلي للأطفال وتطورهم - وهو الإساءة العاطفية.

طبيب البوابة: مؤشرات الإساءة العاطفية لطفلكم

ما هي الإساءة العاطفية؟ هل هي نفس الإهمال العاطفي؟

كآباء ، يمكنك توفير كل ما يحتاجه أطفالك ليعيشوا حياة مريحة ، لكن إهمال احتياجاتهم العاطفية له عواقب لا تعد ولا تحصى قصيرة وطويلة المدى. إن حجب الحب والدعم ، والرفض ، والنقد، والتهديد ، والتحقير ، والألقاب كلها تتعرض للإساءة العاطفية ويمكن حتى رؤية تأثيرها عندما يكبرون. قد يؤثر ذلك على علاقاتهم الشخصية ومهنهم وحتى علاقتهم بأطفالهم. تتعايش الإساءة العاطفية أحيانًا مع الإيذاء الجسدي أو الاعتداء الجنسي أو الإهمال وهي واحدة من أصعب أشكال الإساءة التي يمكن التعرف عليها. ببطء وثبات يضر بثقة الطفل وثقته بنفسه. في حين أن الإساءة العاطفية خطيرة جدًا ، إلا أن الإهمال العاطفي شائع جدًا في معظم الأسر والمشكلة هي أن معظم الآباء لا يتعرفون حتى على العلامات.

طبيب البوابة: مؤشرات الإساءة العاطفية لطفلكم

فهم الإهمال العاطفي

تلبية جميع مطالب أطفالك فقط لا يكفي. تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إرشادهم ودعمهم عاطفياً. عقل الطفل مثل الطين الرطب. يمكنك تشكيلها بأي شكل تريده. إنهم بحاجة إلى اهتمام والديهم في كل خطوة من حياتهم. يتوقعون منهم إثبات صحة مشاعرهم ومساعدتهم على تحديد الصواب والخطأ. قد يؤدي فقدان هذه الأشياء إلى إبطاء نموهم العاطفي. هذا يمكن أن يبقى معهم طوال حياتهم.

طبيب البوابة: مؤشرات الإساءة العاطفية لطفلكم

التعرف على علامات الإهمال العاطفي

قد يكون الطفل حسن التصرف أو ناجحًا ، ومع ذلك قد يكون ضحية للإهمال العاطفي. قد يشعرون في أعماقهم بالقلق والاكتئاب منذ سن مبكرة. وما يحزن أكثر أنهم قد لا يدركون الأسباب أو السبب. علامات الإهمال العاطفي دقيقة للغاية ويصعب التعرف عليها. قد تشمل بعض العلامات:

لا تستجيب لمشاعر طفلك

إهمال عواطفهم

عدم قضاء الوقت معهم

انتقادهم دائما أو عدم مدحهم

تفاعل اجتماعي أقل إيجابية

عدم الاهتمام بحياتهم

عدم التعرف على علامة المساعدة

ايجاد خطأ بالطفل

النتيجة

قد يعاني الأطفال ضحايا الإهمال العاطفي من واحدة أو اثنتين من العلامات التالية. قد تظهر هذه العلامات في مرحلة الطفولة أو يمكن أن تظهر لاحقًا في الحياة.

كونهم أكثر قسوة على أنفسهم

صعوبة تحديد نقاط القوة والضعف

احترام الذات متدني

لوم أنفسهم على كل فشل

حساس للرفض

يعتبر المرء نفسه معيبًا بشدة

نصيحة

يعد التعرف على علامات الإهمال العاطفي واتخاذ خطوات لتحسين الأمور أمرًا ضروريًا في تربية طفل عطوف وحنون. قد لا يفهم الأطفال أهميتها أو قد لا يتحدثون معك عن مشاعرهم ، ولكن بصفتك بالغين ، تقع على عاتقك مسؤولية تزويدهم بالدعم والبيئة المناسبة لمطاردة أحلامهم.

المزيد:

طبيب البوابة: متغير خطير من فيروس HIV

طبيب البوابة: كيف تحسبين أيام الخصوبة؟