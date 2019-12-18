طبيب البوابة: "ماتشا الكركم" الشاي الأخضر

إذا كنت تعمل بجد لحرق تلك الترسبات الدهنية القبيحة ، فنحن ننصحك بتجربة الشاي الأخضر الفعال في الحرق والذي يساعد على زيادة معدل الأيض بالطريقة الأكثر طبيعية. يحتوي ماتشا على "مادة البوليفينول" التي تزيد من أكسدة الدهون.

كما يعتبر شاي ماتشا الكركم مصدرا معززاً للمناعة. إن شرب شاي ماتشا بانتظام مع الكركم يجعلك قويًا وصحيًا من الداخل وافضل لمحاربة الالتهابات. علاوة على ذلك ، يحتوي على فيتامين ج ، الذي يساعد في منع نزلات البرد والانفلونزا.

إلى جانب القيام بالتمارين واتباع نظام غذائي صحي ، حاول شرب الشاي الأخضر ماتشا بانتظام للتخلص من دهون البطن.

شاي ماتشا الكركم

أنت بحاجة:

1 كوب ماء ساخن

نصف ملعقة شاي ماتشا عضوي أخضر

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة طعام عسل

الطريقة:

في وعاء ، يضاف الماء الساخن ومسحوق الماتشا.

يخلط جيدا حتى تذوب الكتل.

يضاف مسحوق الكركم والعسل.

يخلط المزيج جيداً

ويشرب يومياً.